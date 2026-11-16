Svuota l’azienda di beni e immobili per sottrarli al fisco: sequestri a Viareggio per oltre 600mila euro

Maxi sequestro della Guardia di Finanza di Lucca nei confronti di tre imprenditori della Versilia, finiti nel registro degli indagati per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. L’operazione, condotta dai finanzieri del Gruppo di Viareggio, ha permesso di mettere i sigilli a due immobili di pregio e a diversi conti correnti, per un valore complessivo di 616mila euro.

L’inchiesta è scattata esaminando la posizione di una società immobiliare gravata da un ingente debito con il fisco, pari a circa 700mila euro. Non appena erano arrivate le prime cartelle esattoriali, il titolare dell’azienda avrebbe ideato un articolato sistema per svuotare il patrimonio ed evitare che i beni finissero all’asta o fossero confiscati dall’erario.

Per quanto riguarda il primo immobile, l’impresa si era avvalsa della complicità di una società ‘cartiera’ con sede a Roma, gestita da persone già condannate per emissione di fatture per operazioni inesistenti. L’operazione di vendita era risultata del tutto fittizia e limitata alla sola carta, senza che vi fosse alcun reale passaggio di denaro a giustificare la compravendita.

Ancora più complessi e artificiosi sono risultati i passaggi relativi al secondo edificio, un immobile di grande valore economico situato sulla via principale del quartiere Darsena di Viareggio, che ospita un appartamento di pregio e un ristorante. In questo caso, per sottrarre il bene al fisco pur mantenendone il controllo, il socio unico della società debitrice aveva dapprima finto di vendere l’immobile alla figlia – la quale non aveva mai pagato nulla, limitandosi a firmare cambiali mai incassate – e successivamente lo aveva fatto confluire nel capitale di un’altra società immobiliare riconducibile agli indagati, dando vita a una vera e propria ‘matrioska societaria’ per schermare l’asset. In parallelo, l’indagato principale aveva ceduto le quote della propria azienda ormai decotta a un prestanome, nel tentativo di ripulirsi da ogni responsabilità penale e amministrativa.

Raccolti gli elementi probatori, che ora dovranno essere vagliati in tribunale, la procura di Lucca ha avanzato una richiesta di sequestro che è stata pienamente recepita dal Giudice per le indagini preliminari, il quale ha disposto la misura cautelare reale sui beni per preservare la solvibilità dei debiti accumulati.