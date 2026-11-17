Per decenni ha rappresentato l’anima della locanda Carnicelli, gestita dalla famiglia. Tortelli e cinghiale in umido i suoi piatti iconici

Lutto nel comune di Pescaglia e nel mondo della ristorazione tradizionale lucchese per la scomparsa di Adelina Carnicelli, storica animatrice della Locanda Carnicelli di Pascoso. La donna, conosciuta da tutti come Adele, si è spenta oggi (17 novembre), all’età di 92 anni, lasciando un vuoto profondo nell’intera comunità del piccolo borgo della Valle del Serchio.

La sua è stata un’intera esistenza dedicata al lavoro, all’accoglienza e alla custodia dei sapori più autentici del territorio. Per decenni Adelina ha rappresentato l’anima della locanda di famiglia, dividendosi instancabilmente tra i fornelli del ristorante e il bancone del negozio di generi alimentari.

Anche dopo aver ceduto formalmente le redini dell’attività al figlio Mirko, non aveva mai smesso di essere presente in cucina, continuando a tramandare con passione i segreti del mestiere alla nipote Alessia: dai celebri tortelli fatti a mano fino al cinghiale in umido, piatti simbolo che hanno reso la Locanda Carnicelli un punto di riferimento ben oltre i confini locali.

La scomparsa di Adelina arriva a pochi mesi di distanza da un altro grave lutto per la famiglia e per il paese: lo scorso giugno era infatti venuto a mancare anche il marito Daniele Fiori, compagno di una vita e sempre al suo fianco nella gestione dell’attività familiare. Con la perdita di entrambi, Pascoso saluta due figure che hanno scritto un pezzo importante della propria storia quotidiana e sociale.