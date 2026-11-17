Sanità|
Dal 25 novembre prenotazioni aperte per la vaccinazione anti Covid
Estesa la campagna a cittadine e cittadini da diciotto anni in su, anche se non pazienti fragili o a rischio
Ogni adulto, se vorrà, potrà ricevere gratuitamente il vaccino contro il Cnvid-19 tra pochi giorni in Toscana.
La Regione, come l’anno scorso, ha infatti esteso la campagna di vaccinazione a cittadine e cittadini da diciotto anni in su, anche se non pazienti fragili o a rischio e al di fuori delle categoria dunque a cui il vaccino era prioritariamente raccomandato dalla circolare del ministero e a cui, da ottobre, è stato proposto.
Le vaccinazioni prenderanno il via mercoledì 25 novembre. Per ricevere il vaccino ci si può rivolgere al proprio medico di medicina generale oppure prenotare direttamente dal portale prenotavaccino.sanita.toscana.it un appuntamento presso i centri vaccinali delle Asl.
L’estensione dell’offerta vaccinale recepisce le indicazioni del ministero della salute. Per ulteriori informazioni si può consultare la pagina del sito regionale https://www.regione.toscana.it/-/vaccinarsi-contro-il-covid-19.
“L’emergenza pandemica è superata – commentano il presidente della Toscana Eugenio Giani e l’assessora alla sanità, Monia Monni -, ma vaccinarsi è ancora utile per sviluppare una migliore protezione rispetto alle varianti del virus più recenti. I vaccini sono strumenti fondamentali di prevenzione e tutela, per le persone e per la comunità”.