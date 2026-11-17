Al lavoro per liberare i detriti. Una mole enorme di terra, fango e tronchi ammassati a fondo valle sulla via e nel torrente sottostante

Una grossa frana ha interrotto la viabilità comunale di Stazzema, nella serata di oggi, in due tratti: prima del bivio del Forcello (per Pomezzana e Farnocchia) e salendo per la via di Pomezzana.

Due le frazioni isolate: Pomezzana e Farnocchia per circa 300 residenti bloccati.

Due ditte sono state attivate e stanno lavorando per liberare la strada e la soluzione dovrebbe risolversi entro la mezzanotte.

Sul posto sono intervenuti il sindaco Maurizio Verona, il vicesindaco Alessandro Pelagatti, il capo di gabinetto Tiziano Baldi Galleni e il responsabile dell’ufficio lavori pubblici. Si è potuta verificare, al momeneto, soltanto la mole enorme di terra, fango e tronchi ammassati a fondo valle sulla via e nel torrente sottostante.