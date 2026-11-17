I disagi|
Maltempo, frana a Madonna della Solca interrompe la provinciale 60
È l’episodio più significativo di una giornata di interventi dei vigili del fuoco in Valle del Serchio e in Versilia
Non sono mancate anche oggi le difficoltà legate al maltempo che anche oggi ha portato all’allerta arancione per rischio allagamenti e frane nel bacino del Serchio.
Dalla mattina sono stati tanti gli interventi, per la maggior parte di routine, del comando di Lucca dei vigili del fuoco, in particolare a Viareggio, a Camaiore e in Valle del Serchio.
L’episodio più significativo della giornata è stata una frana in località Madonna della Solca, nel Comune di Pescaglia, che ha interrotto la viabilità sulla strada provinciale 60.
L’unità operativa pedemontana della Provincia di Lucca si è subito attivata per liberare la carreggiata. L’intervento richiederà alcune ore. La viabilità alternativa prevede un percorso che passa dal Comune di Fabbriche di Vergemoli.
Si raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione e di seguire la segnaletica presente lungo i percorsi alternativi.
Domani l’allerta meteo riguarderà esclusivamente le mareggiate sulla costa.