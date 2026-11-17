Il 25enne è stato accusato di resistenza a pubblico ufficiale e presunto spaccio di sostanze stupefacenti

Il comandante della stazione di Gramolazzo, libero dal servizio e a bordo di un’autovettura privata, ha notato movimenti che lo hanno insospettito e riconducibili a un presunto scambio tra il conducente di un veicolo — già oggetto di precedenti segnalazioni — e tre giovani del posto. Alla fine, i carabinieri hanno arrestato un cittadino marocchino di 25 anni accusato dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e presunto spaccio di sostanze stupefacenti, e deferito in stato di libertà un trentenne italiano, ritenuto presunto correo nell’attività illecita.

Notati i movimenti e controllato le persone coinvolte, il conducente, dopo una iniziale e apparente adesione all’invito a fermarsi, si è dato a una repentina fuga a bordo del mezzo, mettendo a rischio l’incolumità del militare operante, il quale è riuscito a sottrarsi tempestivamente all’impatto. L’inseguimento che ne è scaturito, condotto unitamente ad altri militari della stazione intervenuti in ausilio, si è concluso nel territorio del comune di Casole Lunigiana, dove il veicolo è stato raggiunto ed il conducente fermato.

Le successive attività investigative condotte nell’immediatezza hanno consentito di ricostruire la dinamica dell’episodio e di accertare il coinvolgimento di un uomo di 30 anni, deferito in stato di libertà per il medesimo reato di spaccio in concorso. Nel corso dell’operazione è stata inoltre rinvenuta la somma contante di 200 euro, sottoposta a sequestro poiché ritenuta presunto provento di attività illecita.