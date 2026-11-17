La responsabile, dopo aver allertato il 112, ha iniziato a tenerli d’occhio. I malviventi hanno lasciato il negozio e si sono diretti da via Savonarola verso l’Esselunga. Giunti sul posto, gli operatori delle volanti hanno individuato e bloccato i due uomini che sono stati trovati in possesso di sei paia di scarpe, due tute, due felpe e due pantaloni per un valore totale di circa 800 euro che dai successivi accertamenti risultavano rubati al negozio Pittarosso.