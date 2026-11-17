Rubano scarpe e capi d’abbigliamento dal valore di 800 euro da Pittarosso: arrestati due sudamericani
Per superare la barriere antitaccheggio presenti nel negozio, era stata utilizzata una borsa schermata con ben 9 strati di carta stagnola
Arrestati dai Carabinieri di Lucca due cittadini sudamericani – nati rispettivamente nel 1989 e nel 1999 – per furto aggravato in concorso. Il fatto è accaduto ieri (16 novembre), alle 17 circa.
La responsabile del negozio Pittarosso di Lucca richiedeva l’intervento al 112 in quando due soggetti sudamericani avevano asportato diversa merce portandola all’esterno, in più fasi, senza che il sistema antitaccheggio entrasse in funzione. In particolare, un cliente, l’aveva allertata dicendogli che i due toglievano le scarpe dallo loro scatola, inserendole in una busta di colore nero, dopodiché uno dei due usciva dal negozio facendovi ritorno alcuni minuti dopo e ripetendo l’operazione.
La responsabile, dopo aver allertato il 112, ha iniziato a tenerli d’occhio. I malviventi hanno lasciato il negozio e si sono diretti da via Savonarola verso l’Esselunga. Giunti sul posto, gli operatori delle volanti hanno individuato e bloccato i due uomini che sono stati trovati in possesso di sei paia di scarpe, due tute, due felpe e due pantaloni per un valore totale di circa 800 euro che dai successivi accertamenti risultavano rubati al negozio Pittarosso.
Tutta la merce si presentava integra e munita di placche antitaccheggio. I successivi accertamenti permettevano di appurare che, per superare la barriere antitaccheggio presenti nel negozio, era stata utilizzata una borsa schermata con ben 9 strati di carta stagnola.
Tratti in arresto e giudicati con rito direttissima nella giornata di oggi sono stati sottoposti all’obbligo di dimora. La responsabilità penale sarà definitivamente accertata solo nel momento in cui interverrà una sentenza irrevocabile di condanna. Fino a tale momento vige la presunzione di non colpevolezza.