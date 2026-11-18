Diversi poi, gli interventi in corso per la rimozione di rami pericolanti
Non finisce l’onda lunga delle conseguenze del maltempo degli ultimi giorni. Oggi 18 novembre non piove, ma il vento contribuisce ad abbattere rami e alberi resi fragili dalle violente piogge e dalle avverse condizioni meteo.
Nella giornata di oggi 8 novembre, un albero è caduto sulla strada in via di Moriano, a Lucca, causando qualche disagio alla viabilità. Sul posto ci sono i vigili del fuoco, che stanno operando per la rimozione e il ripristino delle condizioni di sicurezza.
Diversi poi, gli interventi in corso per la rimozione di rami pericolanti.