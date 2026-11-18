Non finisce l’onda lunga delle conseguenze del maltempo degli ultimi giorni. Oggi 18 novembre non pio ve, ma il vento contribuisce ad abbattere rami e alberi resi fragili dalle violente piogge e dalle avverse condizioni meteo.

Nella giornata di oggi 8 novembre, un albero è caduto sulla strada in via di Moriano, a Lucca, causando qualche disagio alla viabilità. Sul posto ci sono i vigili del fuoco, che stanno operando per la rimozione e il ripristino delle condizioni di sicurezza.