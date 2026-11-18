Il tragico malore era stata la prima ipotesi (pare confermata dalle prime risultanze), ma l’autopsia era stata disposta per escludere che ci fosse un nesso causale con un incidente stradale che l’aveva vista coinvolta, insieme al marito, un paio di giorni prima. Una volta eseguita l’autopsia, comunque, la salma è stata restituita alla famiglia e domani sarà tumulata.