È successo nel pomeriggio di oggi (18 novembre) in via di Sottomonte a Massa Macinaia. L’uomo si è accasciato sul volante ed ha sbattuto con l’auto a bordo strada. I soccorsi, arrivati sul posto, hanno provato le manovre rianimatorie sul posto e a stabilizzarlo durante il trasporto d’urgenza in ospedale ma non c’è stato niente da fare ed è morto in ambulanza.