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Cronaca/
Dramma a Massa Macinaia: muore a 65 anni per un malore alla guida dell’auto
18 novembre 2026 | 19:20
La tragedia intorno alle 18,15 di oggi (18 novembre) sulla via di Sottomonte. Inutili le manovre salvavita praticate all’uomo
Dramma sulla strada, muore in un’auto per un malore a 65 anni.
È successo nel pomeriggio di oggi (18 novembre) in via di Sottomonte a Massa Macinaia. L’uomo si è accasciato sul volante ed ha sbattuto con l’auto a bordo strada. I soccorsi, arrivati sul posto, hanno provato le manovre rianimatorie sul posto e a stabilizzarlo durante il trasporto d’urgenza in ospedale ma non c’è stato niente da fare ed è morto in ambulanza.
Sul posto anche la polizia locale, per i rilievi e per la viabilità.