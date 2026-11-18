Stazzema|
Due frane in serata isolano le frazioni di Farnocchia e Pomezzana
Il super lavoro dei mezzi ha permesso di far tornare raggiungibile la prima, mentre per la seconda servirà aspettare il pomeriggio
“Nonostante tutta la notte di lavoro, la frazione di Pomezzana rimane isolata. La ditta è al lavoro, ma la strada è chiusa per il momento. Stiamo cercando di aprire un varco quanto prima“. E’ il sindaco di Stazzema Maurizio Verona a raccontare dell’enesima frana caduta sule strade della Versilia.
La frazione, he conta qualcosa meno di 300 abitanti, è isolata dalla serata di ieri 17 novembre. I lavori per la rimozione della grande quantità di detriti è iniziata e procede spedita, ma creare un varco non basta: bisogna che sia sicuro per il transito. “I detriti sono abbondanti – spiega il sindaco – e ci sono 4 camion al lavoro, ma almeno fino a pomeriggio inoltrato non si riuscirà ad aprire”.
Un’altra frana aveva isolato Farnocchia, ritornata raggiungibile già nella notte.