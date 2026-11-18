“Nonostante tutta la notte di lavoro, la frazione di Pomezzana rimane isolata. La ditta è al lavoro, ma la strada è chiusa per il momento. Stiamo cercando di a prire un varco quanto prima “. E’ il sindaco di Stazzema Maurizio Verona a raccontare dell’enesima frana caduta sule strade della Versilia.

La frazione, he conta qualcosa meno di 300 abitanti, è isolata dalla serata di ieri 17 novembre. I lavori per la rimozione della grande quantità di detriti è iniziata e procede spedita, ma creare un varco non basta: bisogna che sia sicuro per il transito. “I detriti sono abbondanti – spiega il sindaco – e ci sono 4 camion al lavoro, ma almeno fino a pomeriggio inoltrato non si riuscirà ad aprire”.