Una nuova perturbazione atlantica raggiungerà domani (giovedì 19 novembre) la Toscana nord-occidentale. La sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta gialla in provincia di Lucca per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, valida dalla mezzanotte di oggi fino alle 23,59 di domani. Le piogge, anche a carattere temporalesco, potranno provocare frane superficiali, allagamenti localizzati e rapidi innalzamenti dei livelli di fossi e torrenti.