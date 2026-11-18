meteo|
Pioggia in tutta la provincia di Lucca, scatta l’allerta meteo gialla
Attesi rovesci e temporali sparsi. In 12 comuni c’è anche l’avviso per vento forte e sulla Versilia prosegue il rischio di mareggiate
Una nuova perturbazione atlantica raggiungerà domani (giovedì 19 novembre) la Toscana nord-occidentale. La sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta gialla in provincia di Lucca per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, valida dalla mezzanotte di oggi fino alle 23,59 di domani. Le piogge, anche a carattere temporalesco, potranno provocare frane superficiali, allagamenti localizzati e rapidi innalzamenti dei livelli di fossi e torrenti.
In 12 comuni del territorio inoltre, dalle 8 alle 23.59 di domani, scatterà anche il codice giallo per vento. L’avviso interessa Lucca, Altopascio, Capannori, Montecarlo e Porcari nella Piana, Borgo a Mozzano e Pescaglia nella Mediavalle, Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta e Viareggio in Versilia. Negli altri 21 comuni l’allerta riguarda il rischio legato alle piogge.
Sul litorale della Versilia resta inoltre in vigore fino alle 23.59 di domani il codice giallo per mareggiate.
Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo