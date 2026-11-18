Una mattinata all’insegna della legalità e della vicinanza tra istituzioni e giovani quella vissuta da circa 500 studenti degli istituti scolastici di Cagliari e provincia, protagonisti della presentazione ufficiale del calendario della Polizia di Stato 2027. L’evento si è svolto al Teatro Massimo alla presenza del ministro dell’interno Matteo Piantedosi e del capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza prefetto Vittorio Pisani, in contemporanea con altre undici città italiane tra cui Napoli, Torino, Bari, Trieste, Catanzaro, Benevento, Foggia, La Spezia, Macerata, Messina e Padova.

In parallelo alla presentazione, in piazza del Carmine è stato allestito il Villaggio della legalità, dove i partecipanti, accompagnati dal conduttore televisivo Vittorio Brumotti, hanno potuto scoprire da vicino il lavoro delle diverse specialità della polizia, dalla polizia cibernetica alla ferroviaria, dalla stradale al reparto volo e alla scientifica. Spazio anche all’innovazione tecnologica con il totem multimediale della Polizia di Stato, un progetto nato dalla collaborazione con il ministero dell’istruzione e del merito e la Rete Fondazioni Its Italia che, attraverso touchscreen e poliziotti avatar, guida i ragazzi delle scuole secondarie alla scoperta della sicurezza digitale mediante giochi di ruolo.

La mattinata, condotta dalla giornalista Roberta Floris, ha visto la partecipazione di numerose personalità del mondo dello spettacolo e della cultura, tra cui la presidente dell’Unicef Italia Stefania Radoccia, l’ambasciatore Unicef Gabriele Corsi, lo scrittore Piergiorgio Pulixi, l’attore Jacopo Cullin e il violinista Alessandro Quarta.

Gli scatti che compongono la nuova edizione del calendario sono opera della fotografa internazionale Roselena Ramistella, che ha immortalato la dimensione più autentica e quotidiana degli operatori della Polizia di Stato. Nelle dodici tavole trovano spazio, tra gli altri, l’ispettore artificiere Ignazio Cambuca, l’assistente capo coordinatore Marcello Monti e l’agente scelto Maria Vittoria Pica del reparto a cavallo, l’allieva Maria Ferrante e l’agente scelto Andrea Costagliola della stradale.

Stampato in collaborazione con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato su impulso dell’ufficio comunicazione diretto da Domenico Cerbone, il calendario rinnova la storica partnership con l’Unicef Italia, che a oggi ha consentito di raccogliere quasi quattro milioni di euro in beneficenza.

I fondi ricavati dalla vendita del calendario 2027 sosterranno il progetto dell’Unicef in Zambia a favore dei bambini vulnerabili e il piano Marco Valerio della Polizia di Stato, dedicato al supporto delle famiglie di poliziotti con figli minori affetti da gravi patologie croniche.