In un primo episodio, una persona avrebbe simulato la vendita online di un bancale di pellet, inducendo un acquirente a effettuare un bonifico di qualche centinaio di euro, senza poi consegnare la merce e rendendosi irreperibile. In un secondo caso, una donna si sarebbe finta funzionaria della Polizia Postale, cercando di convincere una vittima a effettuare un bonifico di circa 10mila euro, con il pretesto di mettere in sicurezza il conto corrente. Il tentativo non sarebbe andato a buon fine.