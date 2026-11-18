Vendite on line o finti funzionari, denunciate 4 persone per truffa
Alcune delle quali solo tentate. I consigli dei carabinieri
In distinte attività investigative, i carabinieri della compagnia di Lucca hanno denunciato in stato di libertà complessivamente 4 persone, ritenute responsabili, a vario titolo, di truffa e tentata truffa.
In un primo episodio, una persona avrebbe simulato la vendita online di un bancale di pellet, inducendo un acquirente a effettuare un bonifico di qualche centinaio di euro, senza poi consegnare la merce e rendendosi irreperibile. In un secondo caso, una donna si sarebbe finta funzionaria della Polizia Postale, cercando di convincere una vittima a effettuare un bonifico di circa 10mila euro, con il pretesto di mettere in sicurezza il conto corrente. Il tentativo non sarebbe andato a buon fine.
In un’ulteriore vicenda, due persone avrebbero agito fingendosi rispettivamente operatori di una nota piattaforma di pagamenti online e funzionari della Polizia Postale, inducendo la vittima, con il pretesto di proteggere il conto corrente da presunte operazioni fraudolente, a effettuare bonifici per complessivi di circa 5mila euro. Le attività investigative sono state condotte dalle stazioni Carabinieri di Lammari, Nozzano e Lucca, a seguito delle denunce presentate dalle persone raggirate.
L’Arma dei Carabinieri rinnova l’invito a prestare la massima attenzione alle richieste di denaro ricevute telefonicamente o online, ricordando che nessun appartenente alle forze dell’ordine o operatore bancario chiede di effettuare bonifici o trasferimenti di denaro per mettere in sicurezza un conto corrente.