Figura molto conosciuta e stimata nel territorio lucchese, Daouda era anche un instancabile volontario del Comitato di Lucca della Croce Rossa Italiana. La salma sarà esposta dalle 12 di sabato 21 novembre fino alla serata di domenica. Non ci sarà un funerale ma la Croce Rossa Italiana ha organizzato per domenica alle 22,30 una commemorazione alla presenza dei volontari.

In ricordo di Ndoye anche il messaggio del sindaco Mario Pardini: “Alla sua famiglia e a tutte le persone che gli hanno voluto bene rinnovo la mia vicinanza e la mia solidarietà, a nome personale e di tutta Lucca. Daouda lascia un segno nella nostra comunità per il tempo e le energie dedicati agli altri, per il volontariato nella Croce Rossa e per il suo impegno politico e civile. Con la sua partecipazione alla vita della città ha dimostrato quanto ciascuno possa contribuire al bene comune. La sua morte ci richiama anche a una responsabilità che riguarda tutti noi. Non è accettabile perdere la vita mentre si lavora. Eppure continua ad accadere, lasciando famiglie spezzate e vuoti che nessuno potrà colmare. Le istituzioni non possono e non devono mai considerare queste tragedie qualcosa di normale o inevitabile. Un paese civile deve fare tutto il possibile per prevenirle e proteggere la vita di chi lavora. Un impegno costante, che non deve mai attenuarsi. La sicurezza sul lavoro non ha e non deve avere colori politici: deve essere sempre una priorità per ogni amministrazione, a ogni livello”.