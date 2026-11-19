Maltempo|
Ancora una giornata difficile per il maltempo a Borgo a Mozzano: nuova frana a Dezza Alta
Allagamenti diffusi, Andreuccetti: “Quasi un’allerta arancione”. Bagni di Lucca: riapre a senso unico alternato la strada per Lugliano
La pioggia ha reso difficile anche la giornata di oggi in Valle del Serchio, in particolare nel territorio di Borgo a Mozzano. Il sindaco, Patrizio Andreuccetti, ha definito l’allerta meteo di oggi “più arancione che gialla”, almeno negli effetti che ha avuto sul territorio.
Si sono registrati, infatti, diversi problemi: allagamenti a Chifenti, sulla statale del Brennero, a Cerreto, in Borgo, uno piuttosto importante a Celetra di Valdottavo e, soprattutto, c’è stata una nuova frana verso Dezza Alta poco prima della zona del presepe. Il Comune è intervenuto in via d’urgenza sul movimento franoso.
Novità, invece, da Bagni di Lucca dove la strada di Lugliano è aperta al traffico con senso unico alternato. Sono attualmente in corso le valutazioni tecniche sulla situazione, al fine di verificare le condizioni di sicurezza e l’eventuale necessità di ulteriori provvedimenti. Si invitano gli automobilisti a transitare con la massima prudenza.