La pioggia ha reso difficile anche la giornata di oggi in Valle del Serchio, in particolare nel territorio di Borgo a Mozzano. Il sindaco, Patrizio Andreuccetti, ha definito l’allerta meteo di oggi “più arancione che gialla”, almeno negli effetti che ha avuto sul territorio.

Si sono registrati, infatti, diversi problemi: allagamenti a Chifenti, sulla statale del Brennero, a Cerreto, in Borgo, uno piuttosto importante a Celetra di Valdottavo e, soprattutto, c’è stata una nuova frana verso Dezza Alta poco prima della zona del presepe. Il Comune è intervenuto in via d’urgenza sul movimento franoso.