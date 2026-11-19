Un autoarticolato si è ribaltato su un fianco mentre percorreva la via di Bientina ad Altopascio. L’incidente, avvenuto nella mattina di oggi 19 novembre, sta creando qualche disagio alla normale viabilità.

L’autista del mezzo, per fortuna, è riuscito a scendere da solo e non ha riportato che qualche ferita. Sul posto sono arrivati però i soccorritori inviati dal 118, insieme a vigili del fuoco e polizia locale per mettere in sicurezza la strada e regolare il traffico.