Sono 5.587 i verbali per violazioni amministrative registrati dalla Polizia locale di Viareggio nel mese di ottobre 2026, per un importo complessivo accertato di 280.620,54 euro. Un dato che fotografa l’attività sanzionatoria sul territorio comunale e che si inserisce in un quadro più ampio : nei primi dieci mesi dell’anno gli accertamenti contabili relativi alle sanzioni amministrative hanno raggiunto complessivamente 2.524.641,88 euro .

“I numeri – dichiara l’assessore alla sicurezza urbana, Alberto Pardini – testimoniano un lavoro importante, costante e capillare della nostra Polizia locale. Un’attività che rappresenta soltanto una parte dell’impegno quotidiano degli agenti, chiamati a svolgere un ruolo fondamentale per la sicurezza, il rispetto delle regole e la vivibilità della nostra città. Dietro questi dati ci sono professionalità, presenza sul territorio, attenzione ai cittadini e capacità di intervento. La Polizia Locale è un punto di riferimento per la comunità, con competenze che spaziano dalla sicurezza stradale alla tutela del decoro urbano, dai controlli amministrativi alla gestione delle situazioni di emergenza. Un lavoro articolato, spesso poco visibile, ma indispensabile per il buon funzionamento della città. A nome dell’Amministrazione desidero ringraziare la comandante Iva Pagni e tutte le donne e gli uomini del Corpo per la dedizione, la competenza e il senso di responsabilità con cui ogni giorno operano al servizio di Viareggio”.