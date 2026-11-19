Le sanzioni|
Controlli della Polizia locale a Viareggio: 5.587 verbali a ottobre, il 99 per cento per infrazioni al codice della strada
L’assessore Pardini: “Un lavoro articolato, spesso poco visibile, ma indispensabile per il buon funzionamento della città”
Sono 5.587 i verbali per violazioni amministrative registrati dalla Polizia locale di Viareggio nel mese di ottobre 2026, per un importo complessivo accertato di 280.620,54 euro. Un dato che fotografa l’attività sanzionatoria sul territorio comunale e che si inserisce in un quadro più ampio: nei primi dieci mesi dell’anno gli accertamenti contabili relativi alle sanzioni amministrative hanno raggiunto complessivamente 2.524.641,88 euro.
Nel dettaglio, nel solo mese di ottobre sono stati registrati 5.547 verbali per violazioni al codice della strada, corrispondenti a 244.051,57 euro. A questi si aggiungono 40 verbali relativi a violazioni di leggi speciali, regolamenti comunali, ordinanze e altre disposizioni non comprese nel codice della strada, per un importo di 36.568,97 euro.
Le infrazioni stradali rappresentano quindi oltre il 99 per cento dei verbali complessivi del mese, mentre le altre violazioni, pur numericamente molto inferiori, incidono per circa il 13 per cento sull’ammontare economico totale. Considerando le sole violazioni al codice della strada, l’importo medio per verbale è di circa 44 euro. Per le altre sanzioni amministrative la media supera invece i 914 euro, un dato che evidenzia la diversa entità economica delle due categorie di violazioni
“I numeri – dichiara l’assessore alla sicurezza urbana, Alberto Pardini – testimoniano un lavoro importante, costante e capillare della nostra Polizia locale. Un’attività che rappresenta soltanto una parte dell’impegno quotidiano degli agenti, chiamati a svolgere un ruolo fondamentale per la sicurezza, il rispetto delle regole e la vivibilità della nostra città. Dietro questi dati ci sono professionalità, presenza sul territorio, attenzione ai cittadini e capacità di intervento. La Polizia Locale è un punto di riferimento per la comunità, con competenze che spaziano dalla sicurezza stradale alla tutela del decoro urbano, dai controlli amministrativi alla gestione delle situazioni di emergenza. Un lavoro articolato, spesso poco visibile, ma indispensabile per il buon funzionamento della città. A nome dell’Amministrazione desidero ringraziare la comandante Iva Pagni e tutte le donne e gli uomini del Corpo per la dedizione, la competenza e il senso di responsabilità con cui ogni giorno operano al servizio di Viareggio”.