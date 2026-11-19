È morto ieri (18 novembre) all’età di 65 anni Giulio D’Agnello, noto musicista e compositore lucchese. Fatale un malore, che lo ha colto mentre era alla guida della sua auto in via di Sottomonte, a Massa Macinaia (leggi).

Il suo nome era legato al Gruppo Mediterraneo, la formazione fondata quarant’anni fa con Stefano Macrillò, con cui aveva portato la musica popolare nei teatri italiani e all’estero. Un anniversario ‘festeggiato’ con un concerto offerto alla città lo scorso 3 ottobre in San Romano.

Nato a Lucca nel 1961, aveva cominciato a suonare nella seconda metà degli anni Settanta con i Canto Libre, dedicandosi al repertorio latinoamericano. Con i Mediterraneo aveva poi affiancato a quel repertorio i canti della tradizione mediterranea e composizioni originali. Nel 1992 il gruppo aveva aperto il concerto di Joan Baez al festival Folkest, in Friuli.

Aveva partecipato ai primi spettacoli del Teatro del Carretto di Lucca e firmato con lo scrittore Romano Battaglia Ho incontrato la vita in un filo d’erba, tratto dall’omonimo libro. Per Sandro Luporini, storico coautore di Giorgio Gaber, aveva composto e interpretato le canzoni del disco Forse un uomo, uscito nel 2010.

A Lucca aveva insegnato nel laboratorio di musica etnica del Boccherini. Con l’Associazione musicale lucchese aveva raccontato agli studenti la storia della canzone italiana, eseguendo dal vivo brani di Ettore Petrolini, Domenico Modugno, Luigi Tenco e Fabrizio De André.

Solo lo scorso 15 ottobre si era esibito con un tributo a De André a Mandorla, la comunità alloggio protetta che accoglie persone adulte con disabilità promossa dalla Fondazione per la coesione sociale.

Alla moglie, ai due figli, ai familiari e ai molti amici le condoglianze di Lucca in Diretta.

Il cordoglio