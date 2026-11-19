La Stazione di Querceta del Soccorso Alpino è impegnata nell’emergenza idrogeologica che sta colpendo lo Stazzemese ed in particolare la frazione isolata di Pomezzana.

I tecnici, oltre al supporto alla protezione civile, sono operativi sulle attivazioni da parte del 118. La stazione ha allestito un corridoio con corda fissa che permette di superare il fronte di frana e raggiungere il paese in sicurezza.