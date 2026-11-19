Maltempo|
Frana a Pomezzana: allestito dal Sast un corridoio a corda fissa per raggiungere il paese
Con i droni del servizio regionale viene sorvolata costantemente l’area per valutare l’evoluzione del movimento franoso
Attività h24 per la sicurezza degli abitanti della frazione di Pomezzana, che resta isolata dalla frana.
La Stazione di Querceta del Soccorso Alpino è impegnata nell’emergenza idrogeologica che sta colpendo lo Stazzemese ed in particolare la frazione isolata di Pomezzana.
I tecnici, oltre al supporto alla protezione civile, sono operativi sulle attivazioni da parte del 118. La stazione ha allestito un corridoio con corda fissa che permette di superare il fronte di frana e raggiungere il paese in sicurezza.
Con i droni del servizio regionale viene sorvolata costantemente l’area per valutare l’evoluzione del movimento franoso.
Questa sera sarà operativo un presidio sul posto con due tecnici e con il personale Anpas del Ponte Stazzemese.
La raccomandazione è di non avvicinarsi all’area della frana e di seguire le indicazioni delle autorità.