Il Tribunale amministrativo regionale della Toscana ha respinto il ricorso presentato da una cooperativa edilizia con sede nella provincia di Lucca contro il provvedimento di scioglimento deciso dal Ministero delle imprese e del made in Italy, con la nomina di un commissario liquidatore e la cancellazione dal registro delle imprese. La sentenza ha così confermato la chiusura d’ufficio dell’ente, ritenendo venuta meno la sua natura mutualistica.

La cooperativa, nata nel 2000 e composta da otto soci, si era storicamente occupata della manutenzione di residenze storiche e di lusso in Lucchesia per conto di proprietari stranieri, per poi puntare forte negli anni dei bonus edilizi — in particolare il Superbonus 110% — arrivando a sfiorare i 6,16 milioni di euro di volume di produzione nel biennio 2022-2023. Proprio il boom legato alle agevolazioni fiscali è finito al centro della verifica ispettiva condotta dagli inviati del ministero, culminata nel verbale del giugno 2025 e seguita dal parere favorevole allo scioglimento espresso dal comitato centrale per le cooperative nel dicembre dello stesso anno.

Secondo gli ispettori, la forte crescita registrata con i cantieri del superbonus non si era tradotta in un reale beneficio per la base dei soci lavoratori, rimasta invariata nel numero e con aumenti retributivi giudicati molto contenuti. Gran parte delle commesse era stata infatti subappaltata a ditte esterne, mentre i guadagni più consistenti legati ai bonus edilizi sembravano orientati verso incarichi e consulenze per un gruppo ristretto di persone, inclusi un socio amministratore e soggetti esterni, facendo venire meno quel legame mutualistico che caratterizza una vera cooperativa rispetto a un’impresa commerciale orientata al profitto.

Nel ricorso, la società aveva contestato il provvedimento sostenendo che il decreto ministeriale fosse poco chiaro e non avesse valorizzato adeguatamente le proprie difese, spiegando che il ricorso a professionisti esterni e ai subappalti era servito per cogliere opportunità legate alle agevolazioni fiscali che i soci non avevano le competenze per gestire in proprio, oltre che per far fronte a momenti di difficoltà finanziaria legati al blocco dei crediti d’imposta. La cooperativa aveva inoltre sottolineato che l’assemblea del luglio 2025 aveva ratificato l’operato degli amministratori, rinnovato i vertici e sanato alcune imperfezioni formali e contabili.

I giudici amministrativi non hanno però accolto queste argomentazioni. Il Tar ha chiarito che la cooperativa era in grado di individuare gli atti alla base della decisione e di far valere le proprie ragioni, e che il ministero non ha semplicemente copiato l’esito dell’ispezione ma ha valutato il quadro complessivo emerso dagli accertamenti.