La sentenza|
Guadagni enormi grazie al Superbonus, ma nessun beneficio per i soci: il Tar conferma lo scioglimento della cooperativa edilizia
Secondo gli ispettori la forte crescita registrata con i cantieri non si era tradotta in un reale beneficio per la base dei lavoratori
Il Tribunale amministrativo regionale della Toscana ha respinto il ricorso presentato da una cooperativa edilizia con sede nella provincia di Lucca contro il provvedimento di scioglimento deciso dal Ministero delle imprese e del made in Italy, con la nomina di un commissario liquidatore e la cancellazione dal registro delle imprese. La sentenza ha così confermato la chiusura d’ufficio dell’ente, ritenendo venuta meno la sua natura mutualistica.
La cooperativa, nata nel 2000 e composta da otto soci, si era storicamente occupata della manutenzione di residenze storiche e di lusso in Lucchesia per conto di proprietari stranieri, per poi puntare forte negli anni dei bonus edilizi — in particolare il Superbonus 110% — arrivando a sfiorare i 6,16 milioni di euro di volume di produzione nel biennio 2022-2023. Proprio il boom legato alle agevolazioni fiscali è finito al centro della verifica ispettiva condotta dagli inviati del ministero, culminata nel verbale del giugno 2025 e seguita dal parere favorevole allo scioglimento espresso dal comitato centrale per le cooperative nel dicembre dello stesso anno.
Secondo gli ispettori, la forte crescita registrata con i cantieri del superbonus non si era tradotta in un reale beneficio per la base dei soci lavoratori, rimasta invariata nel numero e con aumenti retributivi giudicati molto contenuti. Gran parte delle commesse era stata infatti subappaltata a ditte esterne, mentre i guadagni più consistenti legati ai bonus edilizi sembravano orientati verso incarichi e consulenze per un gruppo ristretto di persone, inclusi un socio amministratore e soggetti esterni, facendo venire meno quel legame mutualistico che caratterizza una vera cooperativa rispetto a un’impresa commerciale orientata al profitto.
Nel ricorso, la società aveva contestato il provvedimento sostenendo che il decreto ministeriale fosse poco chiaro e non avesse valorizzato adeguatamente le proprie difese, spiegando che il ricorso a professionisti esterni e ai subappalti era servito per cogliere opportunità legate alle agevolazioni fiscali che i soci non avevano le competenze per gestire in proprio, oltre che per far fronte a momenti di difficoltà finanziaria legati al blocco dei crediti d’imposta. La cooperativa aveva inoltre sottolineato che l’assemblea del luglio 2025 aveva ratificato l’operato degli amministratori, rinnovato i vertici e sanato alcune imperfezioni formali e contabili.
I giudici amministrativi non hanno però accolto queste argomentazioni. Il Tar ha chiarito che la cooperativa era in grado di individuare gli atti alla base della decisione e di far valere le proprie ragioni, e che il ministero non ha semplicemente copiato l’esito dell’ispezione ma ha valutato il quadro complessivo emerso dagli accertamenti.
Per il collegio, l’enorme espansione legata ai bonus edilizi, affidata in larga parte ad aziende terze senza un corrispondente rilancio della mutualità interna, ha finito per svuotare la finalità propria della forma cooperativa, giustificando così lo scioglimento disposto dal ministero e compensando le spese di lite tra le parti.