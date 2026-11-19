Il fatto|
Incendia l’abitazione e danneggia un’auto: arrestato un 43enne
L’incendio è stato domato dai Vigili del Fuoco e, fortunatamente, non ha provocato danni alle persone né agli edifici adiacenti
Arrestato dai Carabinieri di Capannori, con il supporto di quelli di Ponte a Moriano e del Nucleo operativo e radiomobile, un 43enne con le accuse di evasione, danneggiamento seguito da incendio aggravato, danneggiamento e porto ingiustificato di oggetti atti a offendere. Il fatto è accaduto ieri (18 novembre). L’uomo era già sottoposto agli arresti domiciliari.
Secondo quanto ricostruito, l’uomo, a seguito di un diverbio, avrebbe appiccato un incendio all’interno dell’abitazione, provocando ingenti danni tali da renderla inagibile. Successivamente, utilizzando un cannello ossidrico, avrebbe danneggiato anche diverse parti di un’autovettura parcheggiata nelle vicinanze.
L’incendio è stato domato dai Vigili del Fuoco e, fortunatamente, non ha provocato danni alle persone né agli edifici adiacenti. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida, a seguito della quale è stato disposto il suo trasferimento in carcere.