Arrestato dai Carabinieri di Capannori, con il supporto di quelli di Ponte a Moriano e del Nucleo operativo e radiomobile, un 43enne con le accuse di evasione, danneggiamento seguito da incendio aggravato, danneggiamento e porto ingiustificato di oggetti atti a offendere. Il fatto è accaduto ieri (18 novembre). L’uomo era già sottoposto agli arresti domiciliari.