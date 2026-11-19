Eseguita un’ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere e gli arresti domiciliari per abusivismo finanziario e autoriciclaggio

Ci sarebbero anche investitorie della provincia di Lucca tra i risparmiatori che hanno affidato i propri soldi alla società di commercio di opere d’arte e di beni numismatici Fidanda, i cui due soci sono stati arrestati dalla Guardia di finanza di Livorno. L’azienda aveva una sede anche a Lucca, in via Buia, ed era in procinto di trasferirsi nei locali dell’Atelier Ricci (realtà ovviamente del tutto estranea alla vicenda) ipotesi poi tramontata proprio agli albori delle indagini delle Fiamme gialle labroniche.

I finanzieri del gruppo di Livorno, su delega della Procura, hanno eseguito un’ordinanza emessa dal tribunale che dispone la custodia cautelare in carcere e gli arresti domiciliari per i due soci, gravemente indiziati di abusivismo finanziario e autoriciclaggio. Il provvedimento comprende anche il sequestro preventivo di denaro e opere d’arte per complessivi 4,6 milioni di euro. L’indagine, nata da un controllo fiscale, ha ricostruito le condotte di 10 persone che avrebbero ideato e promosso un sistema di investimenti fittizi.

Dal 2023 i due imprenditori avrebbero raccolto circa 8 milioni di euro da centinaia di risparmiatori, toscani e non, privi di competenze nel mercato dell’arte, promettendo rendimenti mensili o trimestrali non inferiori al 10%. I clienti venivano convinti a sottoscrivere operazioni presentate come compravendite di opere d’arte e oggetti da collezione, mai individuati con precisione. I beni sarebbero dovuti restare nella disponibilità della società per essere rivenduti a un prezzo maggiorato, con la restituzione del capitale e di un guadagno stabilito in anticipo.

Il contatto con i potenziali clienti e la raccolta del denaro sarebbero avvenuti anche grazie a otto collaboratori, che incassavano una provvigione del 5% sul capitale versato dagli investitori. Parte delle somme sarebbe stata trasferita dai soci sui conti di un’altra società a loro riconducibile, nel settore della ristorazione, per ostacolare la tracciabilità del denaro.

Il meccanismo ha retto finché la società non è entrata in grave dissesto finanziario. L’allarme tra gli investitori, che non ricevevano più né i soldi versati né i rendimenti promessi, è scattato quando uno dei due soci si è allontanato da Livorno: è stato rintracciato e arrestato a Napoli.