Si è chiusa con la prescrizione di tutte le accuse il processo d’appello a Firenze a carico di Mario Cipollini, chiamato a rispondere del ricorso contro la condanna a tre anni decisa dal tribunale di Lucca nell’ottobre 2022 per maltrattamenti, stalking e minacce nei confronti dell’ex moglie Sabrina Landucci. I giudici fiorentini hanno stabilito che gli episodi contestati risalivano a un periodo più lontano rispetto a quanto calcolato in primo grado, facendo scattare la prescrizione e chiudendo, salvo ulteriori ricorsi, la vicenda giudiziaria.

La vicenda era iniziata nel gennaio 2017 con la denuncia presentata da Sabrina Landucci, assistita dall’avvocato Susanna Campione, per una serie di episodi di violenza fisica e psicologica, tra cui un’aggressione in una palestra a Lucca e un episodio in casa in cui la donna aveva riferito di essere stata trattenuta a lungo sotto la minaccia di una pistola. Accuse sempre respinte dall’ex ciclista e dai suoi legali, Giuseppe Napoleone e Cesare Placanica, che avevano contestato l’impianto accusatorio puntando sui riferimenti temporali, sulle testimonianze e sul clima mediatico. Nel frattempo Cipollini aveva versato circa 100mila euro di risarcimento alla ex moglie, andando oltre quanto stabilito dalla sentenza di primo grado, e la donna non si era costituita parte civile in appello pur non ritirando le querele.