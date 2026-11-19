La sentenza|
Reato prescritto in appello per Mario Cipollini, accusato di maltrattamenti, stalking e minacce all’ex moglie
I giudici hanno stabilito che gli episodi risalivano a un periodo più lontano. L’ex atleta: “Ritorno alla felicità”
Si è chiusa con la prescrizione di tutte le accuse il processo d’appello a Firenze a carico di Mario Cipollini, chiamato a rispondere del ricorso contro la condanna a tre anni decisa dal tribunale di Lucca nell’ottobre 2022 per maltrattamenti, stalking e minacce nei confronti dell’ex moglie Sabrina Landucci. I giudici fiorentini hanno stabilito che gli episodi contestati risalivano a un periodo più lontano rispetto a quanto calcolato in primo grado, facendo scattare la prescrizione e chiudendo, salvo ulteriori ricorsi, la vicenda giudiziaria.
La vicenda era iniziata nel gennaio 2017 con la denuncia presentata da Sabrina Landucci, assistita dall’avvocato Susanna Campione, per una serie di episodi di violenza fisica e psicologica, tra cui un’aggressione in una palestra a Lucca e un episodio in casa in cui la donna aveva riferito di essere stata trattenuta a lungo sotto la minaccia di una pistola. Accuse sempre respinte dall’ex ciclista e dai suoi legali, Giuseppe Napoleone e Cesare Placanica, che avevano contestato l’impianto accusatorio puntando sui riferimenti temporali, sulle testimonianze e sul clima mediatico. Nel frattempo Cipollini aveva versato circa 100mila euro di risarcimento alla ex moglie, andando oltre quanto stabilito dalla sentenza di primo grado, e la donna non si era costituita parte civile in appello pur non ritirando le querele.
Cipollini ha affidato le proprie parole a un intervento pubblico: “Ritorno alla felicità. Oggi posso dichiarare, senza alcun timore di smentita, di essere un cittadino totalmente incensurato. La corte di appello di Firenze, difatti, ha ritenuto che i fatti oggetto di valutazione nel mio processo fossero risalenti nel tempo ben oltre il termine che aveva ritenuto la sentenza di primo grado. Questo ha impedito la valutazione dell’atto di appello con cui i miei difensori contestavano la ricostruzione fatta dalla sentenza del tribunale di Lucca, e ha determinato la prescrizione di tutte le contestazioni. Di fatto nessuna mia responsabilità è stata accertata e quindi sono un cittadino totalmente incensurato. Accolgo questo fatto con estrema serenità, e con il solo rammarico di essere stato coinvolto in un processo che forse non doveva neppure iniziare. Per chi non lo sapesse, difatti, lo stesso procuratore della Repubblica, che aveva ricevuto per primo gestito il fascicolo, aveva chiesto l’archiviazione di tutte le ipotesi di reato per carenza di elementi di prova idonei a sopportare l’accusa. Desidero ringraziare i miei difensori ed amici Giuseppe Napoleone e Cesare Placanica, che mi hanno sempre sostenuto e creduto sin dal principio”.