Dal successo del panel Truffe on-line – Energia in sicurezza: alleanze istituzionali a tutela del consumatore , realizzato in occasione del 174esimo anniversario della Polizia di Stato, nasce la brochure antitruffa : una guida pratica per riconoscere i raggiri e le truffe telefoniche più frequenti, adottare adeguate abitudini di prevenzione e attivare i canali di contatto ufficiali. Il materiale sarà disponibile negli Enel Store, distribuiti sul territorio cittadino e provinciale, con l’obiettivo di illustrare nel dettaglio come riconoscere le principali truffe e come proteggersi .

Le nuove regole e i filtri anti-spoofing hanno rafforzato la protezione dei consumatori e bloccato milioni di chiamate con numeri italiani falsificati. Il rischio, però, non è scomparso: per questo è importante riconoscere da subito i segnali sospetti e avviare immediatamente le verifiche. Nella nuova brochure sono elencati tutti i tentativi di truffa, anche i più sofisticati, gli strumenti più innovativi per avviare i controlli e le azioni da compiere se si sospetta un raggiro. L’obiettivo è aiutare le persone a riconoscere immediatamente i segnali di rischio e sapere subito a chi rivolgersi.