L’analisi si deve limitare agli atti del ballottaggio e non del primo turno e nella sezione 17 non si dovrà procedere scheda per schera

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana ha emesso una ordinanza, pubblicata oggi (19 novembre), nell’ambito del ricorso legato alle ultime elezioni amministrative a Viareggio, fornendo precisazioni operative sul controllo delle schede e dei verbali del ballottaggio. Il provvedimento arriva dopo le richieste di chiarimenti avanzate dal verificatore incaricato e mantiene ferma l’udienza pubblica fissata per il 24 febbraio.

Il contenzioso riguarda l’esito delle comunali di Viareggio tenutesi tra fine maggio e inizio giugno 2026, con la proclamazione degli eletti contestata attraverso il ricorso. Con una precedente ordinanza, il Tar aveva già delimitato la verifica tecnica esclusivamente alle operazioni del ballottaggio del 7 e 8 giugno e alle differenze segnalate nelle sezioni numero 17, 35, 60 e 61, escludendo controlli a tappeto o estensioni ad altre fasi del voto.

Sul primo punto sollevato dal verificatore, relativo ai documenti da acquisire per confrontare i dati delle sezioni con quelli raccolti dall’ufficio elettorale centrale prima della proclamazione, i giudici hanno chiarito che basta concentrarsi sulla documentazione legata al ballottaggio — comprensiva di allegati ed eventuali rettifiche o chiarimenti per le quattro sezioni indicate — senza acquisire carte riferite al primo turno, ritenute non pertinenti per l’accertamento mirato in corso.