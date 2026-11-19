Il fatto|
Scatta l’allarme antincendio per errore: evacuati per breve tempo e per precauzione gli studenti dell’artistico
Una volta verificato che non c’era alcun pericolo i ragazzi sono stati fatti rientrare in aula e le lezioni sono proseguite
In periodi delicati fra false mail di minacce e paure generalizzate anche un allarme antincendio che scatta all’improvviso può provocare qualche attimo di preoccupazione.
È successo questa mattina (19 novembre) al liceo artistico di piazza Napoleone a Lucca quando, probabilmente a causa del maltempo, ha iniziato a suonare nella sede l’allarme relativo a un pericolo incendio. Come da protocollo i ragazzi sono usciti ordinatamente dalle classi fino a quando non si è potuto scongiurare con certezza che non c’era alcun pericolo e i ragazzi sono potuti tornare a lezione.
Ora spetterà ai tecnici della Provincia verificare il corretto funzionamento dei sistemi per evitare altri disagi e falsi allarmi.