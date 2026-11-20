“Siamo voluti andare in piazza del Carmine perché ci sono giunti diversi esposti dei residenti che segnalano dei soggetti che consumano sostanze alcoliche e in stato di ubriachezza nella zona. Quindi è un punto controllato soventemente e anche oggi (19 novembre) siamo venuti qui e abbiamo trovato dei soggetti che consumavano sostanze alcoliche in stato di ubriachezza e procederemo”.