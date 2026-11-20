Dentro i controlli|
Controlli delle volanti anche in piazza del Carmine: trovati soggetti in stato di ubriachezza
Una delle persone aveva una carta d’identità a cui era stato asportato il chip: per la legge italiana viene trattata come un falso
Controlli in centro storico della questura di Lucca, il commissario Femia con gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, dopo la stazione, si sono mossi in piazza del Carmine. Alcune zone della città vengono attentamente scandagliate anche a seguito di segnalazioni da parte di residenti.
“Siamo voluti andare in piazza del Carmine perché ci sono giunti diversi esposti dei residenti che segnalano dei soggetti che consumano sostanze alcoliche e in stato di ubriachezza nella zona. Quindi è un punto controllato soventemente e anche oggi (19 novembre) siamo venuti qui e abbiamo trovato dei soggetti che consumavano sostanze alcoliche in stato di ubriachezza e procederemo”.
Durante il controllo un soggetto ha presentato agli agenti una nuova carta d’identità priva di chip elettronico, asportato quasi chirurgicamente. In questa occasione gli agenti hanno ricordato che, per la legge italiana, un documento pubblico alterato nella sua struttura perde la sua genuinità e viene trattato a tutti gli effetti come un atto falso.
La squadra delle volanti prosegue i loro controlli sulle mura urbane, il servizio congiunto di controlli straordinari organizzato dalla questura di Lucca in collaborazione con la polizia locale ha portato all’identificazione di 116 persone e alla verifica di 58 veicoli.