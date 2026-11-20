Faust e Giovane Grido forzano le imposizioni del corteo: letame davanti a Confindustria e circonvallazione bloccata
Studenti e lavoratori ‘riconquistano’ anche via Fillungo per cui vige il divieto di manifestazioni. Ora potrebbero scattare le denunce
Letame scaricato davanti alla sede di Confindustria, via Fillungo percorsa nonostante il divieto, circonvallazione e Borgo Giannotti bloccati. È il bilancio, rivendicato da Faust e Giovane Grido Lucca, delle attività durante il corteo che a Lucca ha accompagnato lo sciopero contro “il carovita di guerra”.
Una parte del percorso, per alcuni dei partecipanti, non è stata quella concordata, per cui coloro che hanno violato le disposizioni rischiano ora denunce.
Il corteo, secondo Faust, il Fronte autonomo studenti territorialisti, e Giovane Grido Lucca, ha riunito 500 tra studenti e lavoratori dei due gruppi. “Contro carovita, riarmo e guerra ci siamo presi le strade della nostra città – scrivono i due gruppi – Abbiamo fatto pagare agli industriali solo una parte della loro ricchezza e della loro guerra, fatte campando sulle nostre spalle. Durante lo sciopero europeo contro il carovita di guerra abbiamo scaricato del letame sotto Confindustria”.
Il passaggio più delicato riguarda il centro storico. “Durante il corteo i manifestanti si sono presi via Fillungo – raccontano – che da tempo è vietata al libero fluire di chi vuole manifestare il suo dissenso nel centro della propria città. Il corteo ha poi proseguito bloccando la circonvallazione e Borgo Giannotti”.
Gli organizzatori collegano la giornata alle mobilitazioni precedenti. “Come l’anno scorso, durante le mobilitazioni per la Palestina e l’occupazione della stazione, e come le proteste di questi mesi da nord a sud – sottolineano – il popolo ha dimostrato una coscienza di classe. Svincolandosi da governo, partiti e sindacati confederali, ha ritrovato spontaneamente un linguaggio di rottura che non ammette blindature di piazze e, con comportamenti di massa, sa prendersi le città”.