Letame scaricato davanti alla sede di Confindustria, via Fillungo percorsa nonostante il divieto, circonvallazione e Borgo Giannotti bloccati. È il bilancio, rivendicato da Faust e Giovane Grido Lucca, delle attività durante il corteo che a Lucca ha accompagnato lo sciopero contro “il carovita di guerra”.

Una parte del percorso, per alcuni dei partecipanti, non è stata quella concordata, per cui coloro che hanno violato le disposizioni rischiano ora denunce.

Il corteo, secondo Faust, il Fronte autonomo studenti territorialisti, e Giovane Grido Lucca, ha riunito 500 tra studenti e lavoratori dei due gruppi. “Contro carovita, riarmo e guerra ci siamo presi le strade della nostra città – scrivono i due gruppi – Abbiamo fatto pagare agli industriali solo una parte della loro ricchezza e della loro guerra, fatte campando sulle nostre spalle. Durante lo sciopero europeo contro il carovita di guerra abbiamo scaricato del letame sotto Confindustria”.

Il passaggio più delicato riguarda il centro storico. “Durante il corteo i manifestanti si sono presi via Fillungo – raccontano – che da tempo è vietata al libero fluire di chi vuole manifestare il suo dissenso nel centro della propria città. Il corteo ha poi proseguito bloccando la circonvallazione e Borgo Giannotti”.