Il maltempo continua a martoriare MediaValle e Grfagnana. Nel giorno in cui la Ss 12 riapre, chiude la Sp60. Nella notte infatti, una grossa frana è caduta sulla strada provinciale 60 di Pescaglia, nei pressi de La curva del Cristo. Il cedimento ha un fronte di decine di metri e nonostante il tempestivo intervento degli operai provinciali, i lavori si preannunciano lunghi.