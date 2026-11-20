il maltempo continua|
Frana sulla Sp 60: strada chiusa e ritiro rifiuti sospeso
Per raggiungere le località di San Rocco in Turrite e Pascoso è stata istituita una viabilità alternativa lungo la strada che attraversa Fabbriche di Vallico
Il maltempo continua a martoriare MediaValle e Grfagnana. Nel giorno in cui la Ss 12 riapre, chiude la Sp60. Nella notte infatti, una grossa frana è caduta sulla strada provinciale 60 di Pescaglia, nei pressi de La curva del Cristo. Il cedimento ha un fronte di decine di metri e nonostante il tempestivo intervento degli operai provinciali, i lavori si preannunciano lunghi.
Per raggiungere le località di San Rocco in Turrite e Pascoso è stata istituita una viabilità alternativa lungo la strada che attraversa Fabbriche di Vallico. A causa della chiusura della Sp60, fino a lunedì Ascit non potrà fare il servizio di ritiro rifiuti nella Val di Turrite. Il servizio sarà riprogrammato nel caso in cui persista la chiusura della strada oppure sia riaperta prima del previsto.