Nel giorno dello sciopero generale il commento di Rino Capasso, dei Cobas Lucca.

“La manifestazione di oggi a Lucca – nella giornata dello sciopero generale e dell’international strike degli studenti – è stata una delle più partecipate della storia recente dei cortei cittadini. Almeno 2mila persone hanno sfilato per le vie del centro storico, tra cui moltissimi studenti, docenti, Ata, lavoratori degli altri settori pubblici e del settore privato. Molte le scuole chiuse o con alte adesioni allo sciopero: in base solo alle prime notizie, il tecnologico Fermi, il professionale Giorgi, il liceo Paladini, il liceo scientifico Vallisneri, due sedi su tre dell’artistico musicale Passaglia, l’agrario Busdraghi, la scuola dell’infanzia di Mutigliano, la scuola media e alcuni plessi della primaria dell’ Ic Ungaretti, alcuni plessi dell’Ic Centro storico, la media Carlo Del Prete, l’infanzia Carenna di Forte dei Marmi”.

“Negli slogan durante il tragitto e negli interventi finali in piazza del Giglio sono state richiamate le rivendicazioni della giornata di lotta. I Cobas hanno scioperato per la 3eintroduzione di meccanismi automatici che garantiscano il pieno adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni all’inflazione reale, contro il caro-vita che impedisce di far fronte alle spese per i beni primari. Invece, l’accordo quadro del 12 novembre, firmato dai sindacati confederali, conferma l’adeguamento dei salari all’inflazione senza tener conto del prezzo dei beni energetici importati (come se i lavoratori non pagassero le bollette del gas e della luce, non facessero benzina…), recepisce il ‘salario giusto’ del governo Meloni e impedisce alla contrattazione nazionale di ottenere aumenti dei salari reali e redistribuzione del reddito. I Cobas chiedono, in particolare, il rinnovo contrattuale per docenti e Ata, con il recupero del 30 per cento del potere d’acquisto perso negli ultimi decenni. Vanno investiti nell’istruzione, nella sanità e nei diritti sociali i 14 miliardi previsti per il riarmo nella legge di bilancio. Siamo contrari all’ennesimo decreto sicurezza, che risponde alle rivendicazioni sociali con misure repressive di ordine pubblico. È necessario l’aumento degli organici dei docenti – per ridurre il numero degli alunni per classe e garantire la continuità didattica – e dell’organico Ata, la cui carenza rispetto al fabbisogno ha messo in ginocchio le scuole. Vanno stabilizzati i precari: i docenti dopo 3 anni di servizio e gli Ata dopo 2”.

“Vanno ritirate – proseguono i Cobas – la ‘riforma’ degli istituti tecnici (che subordina la scuola pubblica agli interessi dell’imprenditoria locale e trasforma la formazione del cittadino in addestramento di lavoratori precari) e le nuove indicazioni nazionali, che puntano a costruire l’egemonia culturale della destra. Va abrogata la legge 104/26 sul divieto dell’educazione sessuo-affettiva all’infanzia e alla primaria e sul consenso dei genitori alle secondarie, che rafforza il meccanismo del servizio a domanda e subordina la didattica agli orientamenti religiosi e ideologici delle famiglie, mentre impazza il triste bollettino quotidiano di femminicidi, stupri e violenze, perpetrati spesso tra le mura domestiche”.