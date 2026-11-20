Il sindaco di Lucca Mario Pardini ha firmato un’ordinanza per lo sgombero immediato, la messa in sicurezza, la rimozione dei rifiuti e l’avvio delle procedure di bonifica dell’area dell’ex campo nomadi in via delle Tagliate di Sant’Anna, che comprende una parte posta sotto sequestro e un’area contigua di proprietà comunale. Il provvedimento arriva dopo gli accertamenti della polizia locale e la segnalazione di un’indagine su reati ambientali nell’area coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della procura di Firenze.

Dagli accertamenti è emerso un quadro di forte degrado ambientale, con grandi quantità di rifiuti urbani e speciali — sia pericolosi sia non pericolosi — e criticità sanitarie, tra cui fibrocemento con amianto fessurato, possibili sversamenti di sostanze chimiche sul terreno nudo con rischio di infiltrazioni nel sottosuolo, carcasse di veicoli, ceneri di roghi, rifiuti edili e ingombranti, oltre a roulotte fatiscenti, baracche e rifiuti domestici legati al vecchio insediamento. L’ordinanza stabilisce lo sgombero immediato di chiunque occupi l’area o i manufatti, con l’incarico al settore sociale del Comune di individuare eventuali situazioni di fragilità e attivare il supporto necessario.

Per impedire nuovi accessi abusivi e fermare il peggioramento del degrado, Sistema Ambiente e la polizia locale dovranno installare subito recinzioni e cancellate. Le operazioni di rimozione, trasporto e smaltimento o recupero saranno coordinate dal dirigente del settore ambiente Michele Nucci in raccordo con Arpat, polizia locale, ditte specializzate e centri di autodemolizione, tenendo rigorosamente separati i materiali legati all’indagine penale — che saranno movimentati sotto la supervisione di Arpat e polizia locale — dai rifiuti e dalle strutture del pregresso insediamento.