Per raccontare la sicurezza di una città non basta limitarsi ad elencare i numeri dei bilanci o la cronaca degli interventi, ma è importante capire cosa accade prima, nel lavoro silenzioso e quotidiano di chi presidia il territorio.

Per questo siamo scesi in strada accanto agli uomini e alle donne delle volanti della questura di Lucca, accompagnando il dirigente dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico Roberto Femia nel cuore dell’attività operativa quotidiana. Dietro una pattuglia che attraversa i quartieri o sorveglia le aree più sensibili c’è una strategia precisa: la conoscenza capillare del tessuto urbano e delle sue dinamiche permette agli agenti di anticipare le situazioni di rischio e scoraggiare sul nascere comportamenti illeciti. Una presenza costante che non ha solo una funzione pratica di deterrenza contro l’illegalità, ma risponde a un bisogno fondamentale dei residenti: la percezione concreta di vivere in un ambiente protetto, dove lo Stato è visibile, vicino e pronto a intervenire.

“Quello che ogni mattina iniziamo a fare all’Upgsp (Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico) è di verificare tutto ciò che è successo nelle 24 ore precedenti – spiega il commissario Roberto Femia -. Infatti ogni mattina alle 7 i ragazzi raccolgono tutta l’attività e la forniscono al dirigente. Il dirigente, oltre a firmare il mattinale, guarda tutta l’attività, si tratta di una scheda dove vengono annotati tutti gli eventi di rilievo. Sulla base di questi, decide le indicazioni da dare nel giorno, quindi fa delle riunioni con il personale e li fornisce gli obiettivi che hanno per oggetto punti ben precisi, un’attività di prevenzione mirata sulla base delle segnalazioni già ricevute. Le schede vengono tutte firmate dal dirigente e poi vengono riposte in un archivio. In questo caso noi oggi (19 novembre) siamo andati ad individuare degli obiettivi ben precisi, abbiamo notato che in una parte di Lucca, nella zona che verso Capannori e Firenze, abbiamo avuto delle segnalazioni di qualche tentativo di furto e qualche tentatativo di truffa, ora andremo con i ragazzi a posizionare dei posti di controllo su tutte le vie d’accesso che entrano a Lucca, in modo da poter sapere chi entra. Soprattutto nel posto di controllo avremo cura di selezionare le autovetture con a bordo soggetti più sospetti”.

Il dirigente a quel punto tiene un breve briefing con gli agenti di polizia di Stato, coadiuvati dalla polizia locale con l’unità cinofila. Spiega come si svolgerà il servizio di controllo, che dovrà essere effettuato fermando solo macchine con persone sospette ed evitando auto con famiglie. Dopo suddivide le volanti a disposizione al controllo degli accessi alla città. In particolare la volante del Commissario Femia, assieme alle nostre telecamere, e all’unità cinofila della polizia locale, si è reca sulla via Romana in corrispondenza della caffetteria Fata Mata.

“Quando si svolgono questi servizi non si fermano tutte le autovetture che passano – precisa Femia -. si vanno a fermare solo le auto sospette e guidate da persone sospette, quindi si vanno a rallentare tutte per poter osservare bene chi è all’interno dell’abitacolo, per poi decidere se controllarli o meno. In questo caso stiamo cercando sospetti di furti o truffe e quindi eviteremo di fermare la signora che va a fare la spesa. Perché nel mentre fermiamo una famiglia potremmo rischiare di perdere la macchina successiva con persone sospette a bordo”.

Tra forze dell’ordine si è creata a Lucca una grande sinergia e in molte occasione la polizia locale si trova fianco a fianco agli agenti della polizia di Stato. Una scelta di collaborazione congiunta tra Comune e Questura presentato come un vero e proprio binomio operativo.

“Noi collaboriamo spesso con la polizia locale in questi servizi di controllo del territorio – ricorda il commissario -. Loro ci mettono a disposizione la loro unità cinofila nel procedere al controllo delle autovetture sospette, nel caso vengono individuati soggetti che hanno precedenti di uso e spaccio di sostanze stupefacenti”.

I luoghi di appostamento delle volanti durante i servizi di controllo degli accessi alla città, molto spesso vengono segnalti nei gruppi social e purtroppo a leggerli sono anche i malintenzionati che a quel punto potrebbero decidere di rinunciare ai loro propositi criminali.

“Questa è comunque una vittoria per noi, la deterrenza è una obiettivo importante. Se il criminale desiste da venire a Lucca per mettere in pratica i suoi intenti, per tutta la cittadinanza e la città è un bene”.