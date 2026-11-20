Durante i controlli è stata individuata una persona attenzionata che è stata accompagnata in questura per ulteriori accertamenti

Concluso il controllo sui reati predatori e truffe sulle vie di accesso alla città dal lato di Capannori, la squadra delle volanti della questura di Lucca prosegue la propria attività, affiancata dalle telecamere di Lucca in Diretta. L’obiettivo adesso è il controllo della zona della stazione e delle vie limitrofe ed in particolare piazzale Ricasoli. Il dirigente dell’ Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, Roberto Femia tiene un breve briefing con gli agenti prima di effettuare i controlli.

“E’ importante suddividere le squadre – spiega il commissario Femia -, in modo da raggiungere la stazione contemporaneamente da ogni via di accesso, per far si che una volta che si viene notati, nessuno si allontani per sfuggire al controllo”.

La zona della stazione, anche se negli ultimi tempi la situazione è migliorata notevolmente, è sempre sotto la lente d’ingrandimento delle forze dell’ordine. Polizia di Stato e la polizia locale effettuano costantemente dei controlli mirati e interventi coordinati, a seguito dei quali sono stati elevati denunce e Daspo urbani.

“Riteniamo che la stazione ed il piazzale antistante alla stazione, sia un punto importantissimo, è un po’ il biglietto da visita per chi arriva in città – dichiara Femia – È una zona spesso frequentata da cittadini extracomunitari e irregolari, quindi noi procediamo al loro controllo e a controllare la loro posizione sul territorio nazionale. In alcuni casi ci sono extracomunitari o italiani presenti alla stazione che sono dediti al piccolo spaccio di sostanzione stupefacenti. Per questo motivo abbiamo chiesto la presenza dell’unità cinofila della polizia municipale, che proprio in questa circostanza, mentre si procedeva al controllo, ci ha segnalato un positivo, che ci ha portato ad approfondire gli accertamenti”.