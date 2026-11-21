Avevano rispettivamento un tasso alcolico superiore di tre e quattro volte il limite consentito: ritirata la patente

Il comando provinciale dei carabinieri di Lucca rafforza ulteriormente la presenza sul territorio per garantire sicurezza, prevenzione e contrasto all’illegalità diffusa. È stato infatti disposto un articolato servizio straordinario di controllo a largo raggio nei comuni di Capannori e Altopascio.

L’operazione, pianificata nell’ambito delle attività di prevenzione e tutela della sicurezza pubblica, ha visto l’impiego simultaneo di oltre 20 militari dell’Arma, impegnati in un dispositivo capillare e altamente visibile, finalizzato soprattutto al contrasto dei reati predatori e alla salvaguardia delle aree residenziali maggiormente esposte a fenomeni criminosi.

Dalle ore del tardo pomeriggio fino alla notte inoltrata, le pattuglie hanno effettuato numerosi posti di controllo lungo le principali arterie stradali, dove sono state identificate più di 100 persone e controllati oltre 60 veicoli, a conferma di un’attività intensa e mirata.

Particolare attenzione è stata dedicata alla sicurezza stradale e alla prevenzione dei comportamenti pericolosi alla guida. Nell’ambito dei controlli alla circolazione stradale sono stati accertati due episodi di guida in stato di ebbrezza, che hanno portato alla denuncia dei rispettivi conducenti all’autorità giudiziaria.

In un caso, verificatosi ad Altopascio, gli accertamenti mediante etilometro hanno evidenziato un tasso alcolemico tre volte superiore alla norma, con conseguente ritiro della patente di guida. In un secondo episodio, avvenuto nel territorio di Capannori, il conducente è risultato positivo all’alcoltest con un tasso alcolemico di quasi quattro volte superiore alla norma. Anche in questo caso la denuncia con contestuale ritiro della patente e sequestro del veicolo.

L’attività si inserisce nel più ampio dispositivo di prevenzione e controllo predisposto dall’Arma dei carabinieri, con l’obiettivo di garantire una presenza costante e concreta sul territorio, contrastare ogni forma di illegalità e accrescere la percezione di sicurezza tra i cittadini.