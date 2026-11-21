La protesta|
Corteo studentesco e sciopero generale, bombolette di vernice lanciate contro Palazzo Bernardini
L’edificio monumentale è stato macchiato in diversi punti di vernice arancione. I responsabili rischiano la denuncia
Non solo protesta pacifica e ordinata durante il corteo per lo sciopero generale e per la protesta studentesca di ieri (20 novembre) per le vie della città.
Oltre allo spargimento di letame, rivendicato da Faust e Giovane Grido, davanti alla sede di Confindustria, infatti, la facciata è stata fatta oggetto del lancio di bombolette di vernice che hanno macchiato di arancione l’edificio.
Una situazione che è stata stigmatizzata da molti: la protesta, questo il sentire comune, è legittima, gli atti di vandalismo, specie contro beni monumentali, no.
È in corso la ricerca dei responsabili del gesto che potrebbero essere raggiunti da una denuncia per danneggiamento aggravato.