Non solo protesta pacifica e ordinata durante il corteo per lo sciopero generale e per la protesta studentesca di ieri (20 novembre) per le vie della città.

Oltre allo spargimento di letame, rivendicato da Faust e Giovane Grido, davanti alla sede di Confindustria, infatti, la facciata è stata fatta oggetto del lancio di bombolette di vernice che hanno macchiato di arancione l’edificio.