Dramma lungo il Serchio nella giornata di oggi. Due cavalli sono stati trovati morti annegati nel fiume, intorno alle 15 e poi recuperati dai vigili del fuoco del comando di Lucca.

I vigili del fuoco si erano già mobilitati nella ricerca dei due animali dispersi su richiesta del proprietario, fra la cascaterlla e ponte San Pietro. La chiamata era delle 13,15 circa.