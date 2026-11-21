La ricerca|
Due cavalli dispersi dal proprietario trovati morti nel Serchio
Tragico epilogo della ricerca partita intorno alle 13,15 da parte dei vigili del fuoco. Impegnato anche l’elicottero Drago
Dramma lungo il Serchio nella giornata di oggi. Due cavalli sono stati trovati morti annegati nel fiume, intorno alle 15 e poi recuperati dai vigili del fuoco del comando di Lucca.
I vigili del fuoco si erano già mobilitati nella ricerca dei due animali dispersi su richiesta del proprietario, fra la cascaterlla e ponte San Pietro. La chiamata era delle 13,15 circa.
Dopo una prima ricognizione visiva, è stato richiesto l’intervento dell’elicottero del reparto volo di Cecina, che ha individuato i due animali, purtroppo già privi di vita, in prossimità del fiume.
Le squadre di terra hanno quindi provveduto al recupero dei due cavalli e al loro trasferimento sul greto del fiume, dove sono stati affidati al proprietario.