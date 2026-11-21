La scintilla può essere minima, quasi ordinaria: il nome e il cognome di una persona scomparsa letto in un necrologio, ad esempio.

Inserendo quei pochi elementi in un motore di ricerca on line, ormai basato su sistemi di intelligenza artificiale, il risultato non si limita però a restituire un elenco sparso di collegamenti, ma tende a ricostruire in pochi istanti un profilo articolato attingendo a banche dati pubbliche: delibere e avvisi comunali su espropri, comunicazioni o notifiche amministrative, fino alle pronunce civili dei tribunali e penali della Corte di Cassazione. Nel caso del de cuius, dietro a un annuncio funebre può così riaffiorare una vicenda fatta di proprietà contese e procedure espropriative su terreni. Una capacità di sintesi e correlazione che trasforma i sistemi di ricerca potenziati dall’intelligenza artificiale in strumenti potentissimi per giornalisti, analisti e chi svolge attività investigative, ma che apre interrogativi netti sulla compatibilità con il regolamento generale sulla protezione dei dati, il Gdpr, con il diritto all’oblio e sull’equilibrio tra trasparenza pubblica e riservatezza individuale.

Il nodo centrale risiede nella differenza qualitativa tra la semplice disponibilità di un documento in un archivio pubblico e la sua aggregazione, indicizzazione e rielaborazione automatizzata attraverso modelli di intelligenza artificiale. Molti atti amministrativi degli enti locali, come avvisi di esproprio, notifiche o provvedimenti urbanistici, vengono pubblicati per obblighi di legge e trasparenza amministrativa, così come le decisioni della Corte di Cassazione costituiscono giurisprudenza accessibile, pur nel rispetto delle regole sull’oscuramento dei dati personali previste dall’ordinamento. Tuttavia, quando un motore di ricerca alimentato da intelligenza artificiale incrocia fonti eterogenee partendo dal nome di un individuo, trasforma frammenti dispersi nel tempo e nello spazio in una narrazione unitaria, immediatamente consultabile e riassunta.

Sul piano tecnico e documentale, l’accesso a banche dati pubbliche e giurisprudenziali risponde a esigenze di pubblicità legale e conoscenza del diritto; sul piano della protezione dei dati e della responsabilità editoriale, invece, l’impiego dell’intelligenza artificiale impone regole chiare di governance algoritmica, controllo umano e rispetto dei limiti imposti dal Gdpr, affinché la potenza della ricerca non si traduca in un’esposizione sproporzionata o in una lettura parziale della storia di una persona.

Il rischio è che un dato nato per una finalità amministrativa o giuridica specifica venga decontestualizzato, ingigantito o associato in modo improprio all’identità complessiva della persona, senza che il contesto originario o l’eventuale esito successivo della vicenda siano restituiti con pari chiarezza.