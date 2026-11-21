Interessate le zone Serchio-Garfagnana-Lima e Versilia dalle 6 alle 18 per rischio idrogeologico: attesi piogge intense e forte vento

Dopo una breve tregua dal maltempo è previsto un nuovo peggioramento delle condizioni meteo sulla Toscana a partire dalla giornata di domani (22 novembre).

In particolare la sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta di colore giallo valida dalla mezzanotte alle 6 di domenica per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore sul nord ovest della regione: Lunigiana, Versilia, Garfagnana, Valle del Serchio e Val di Lima. L’intensificarsi delle precipitazioni fa sì che nelle stesse zone l’allerta passi al colore arancione dalle 6 di domenica fino alle 18.

Nel resto del nord della Toscana, al confine con l’Emilia Romagna, Mugello, bacino del Bisenzio e Ombrone pistoiese, l’allerta emessa per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore è di colore giallo per tutta la giornata di domenica.

Sferzata da raffiche di vento il resto della regione con allerta gialla diffusa. In particolare la costa centrale e le isole saranno interessate da allerta arancio dalle 15 di domenica fino alla mezzanotte, cui si aggiunge il rischio mareggiate dalle 18 con lo stesso livello di criticità.

Secondo le previsioni meteo sono previste precipitazioni in particolare sulle zone di nordovest che si estenderanno al resto della regione dal pomeriggio di domenica. Possibili temporali. Cumulati medi: intorno ai 50 mm su S1, R1, V; 40 mm su S2; 25 su B, M, R2; 15 su A4; inferiori a 10 sul resto della regione. E mentre sono possibili temporali sparsi, il vento è previsto forte di libeccio-ponente dal pomeriggio con raffiche fino a 80-100 km/h su costa centrale e Arcipelago o temporaneamente superiori, fino a 60-80 chilometri all’ora su Alto Mugello e crinale appenninico orientale e fino a 50-60 sulle zone di pianura.