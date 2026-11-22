Il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana ha accolto il ricorso di un cittadino e annullato il provvedimento con cui la prefettura di Firenze aveva respinto la sua richiesta di revoca del divieto di detenere armi, condannando l’amministrazione al pagamento di 2mila euro di spese legali oltre accessori. La sentenza impone ora di riesaminare l’intera pratica con maggiore attenzione e senza basarsi su dati “superati o non verificati”.

La vicenda ha origine nel 2012, quando all’uomo era stato vietato di detenere armi a causa di alcuni precedenti: una condanna del 2002 per aver ignorato un ordine dell’autorità, una condanna del 2008 per lesioni colpose e un’indagine aperta del 2010 per furto aggravato. Dopo un primo rifiuto già nel 2014, l’interessato aveva presentato una nuova domanda nel 2024 per far togliere il divieto, facendo notare che erano passati oltre dieci anni, che un reato ambientale del 2015 si era estinto e che il quadro era cambiato.

La prefettura aveva però detto ancora no, richiamando i pareri della questura secondo cui l’uomo non offriva garanzie di piena affidabilità per detenere o portare armi. Nel ricorso, il cittadino ha contestato questa decisione spiegando che il processo per furto aggravato era già finito con un’assoluzione piena per non aver commesso il fatto, che la vecchia condanna per lesioni colpose riguardava un infortunio sul lavoro legato al suo ruolo in azienda e non un gesto compiuto in prima persona, e che il precedente del 2002 non figurava nemmeno nel casellario aggiornato.

I giudici del Tar hanno dato ragione al ricorrente, rilevando che la prefettura non ha svolto un controllo aggiornato e puntuale prima di negare la revoca. In particolare, il tribunale ha sottolineato che non si può continuare a trattare come un ostacolo un procedimento per furto concluso con assoluzione piena, né trascurare che la condanna del 2002 non compare nel casellario giudiziario aggiornato, oltre al fatto che una vecchia condanna del 1971 per tentato furto richiamata nella relazione era già stata riabilitata.