Il Comune di Bagni di Lucca ha quantificato ieri mattina (21 novembre), alla vigilia di una nuova allerta meteo arancione, l’ammontare degli interventi di somma urgenza dopo il maltempo che ha colpito duramente il nostro territorio negli ultimi giorni.

Ammontano a 922mila euro tra opere di stasamento dei fossi, taglio piante e rimozione del fango. Due somme urgenze sono state aperte ieri e riguardano, nello specifico, la frana e lo smottamento sulla strada per Lugliano (unica via di accesso alla frazione) e la frana nei pressi della sorgente La Cova in località Bagni Caldi a Ponte a Serraglio.