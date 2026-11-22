Il presidente della Provincia di Lucca Marcello Pierucci si è recato ieri (21 novembre) sulla provinciale 42 di Stazzema insieme al sindaco Maurizio Verona all’altezza della località Alla Ripa dove, a causa delle copiose piogge dei giorni scorsi, la carreggiata si è abbassata di quasi 40 centimetri creando seri problemi alla circolazione stradale che rimane interdetta.

Si tratta di un aggravamento di un fenomeno già conosciuto e su cui la Provincia di Lucca ha attivato a suo tempo sia interventi di somma urgenza, sia la progettazione di lavori più radicali per il ripristino dell’arteria provinciale.