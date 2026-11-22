Viabilità e maltempo|
Sopralluogo del presidente della Provincia sulla provinciale 42 di Stazzema: carreggiata giù di 40 centimetri
Lavori in urgenza per riaprire la strada all’altezza di località Alla Ripa almeno a senso unico alternato prima dell’intervento definitivo
Il presidente della Provincia di Lucca Marcello Pierucci si è recato ieri (21 novembre) sulla provinciale 42 di Stazzema insieme al sindaco Maurizio Verona all’altezza della località Alla Ripa dove, a causa delle copiose piogge dei giorni scorsi, la carreggiata si è abbassata di quasi 40 centimetri creando seri problemi alla circolazione stradale che rimane interdetta.
Si tratta di un aggravamento di un fenomeno già conosciuto e su cui la Provincia di Lucca ha attivato a suo tempo sia interventi di somma urgenza, sia la progettazione di lavori più radicali per il ripristino dell’arteria provinciale.
Una situazione che da tempo ha determinato anche un parziale restringimento della carreggiata per garantire le condizioni minime di sicurezza.
La progettazione in via di ultimazione, come ha spiegato Pierucci nell’occasione, anche in virtù delle recenti indagini geologiche svolte dagli esperti, ha permesso all’ente di Palazzo Ducale di avviare una nuova somma urgenza a seguito delle recenti criticità.
Questi lavori, tra l’altro, sono propedeutici all’intervento più esteso nel suo complesso. Proprio ieri sono cominciati i lavori con l’istallazione di 5 micropali a cui ne seguiranno altri 55 nei prossimi giorni per una durata dei lavori stimata in 10-15 giorni, in modo da poter riaprire la strada di Stazzema almeno a senso unico alternato.