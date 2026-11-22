Probabilmente approderà al Consiglio di Stato la battaglia legale legata all’ordinanza del Comune di Lucca con cui è stato imposto di adottare misure per impedire lo stazionamento dei volatili sulle facciate affacciate su un vicolo del centro cittadino nelle vicinanze di piazza Napoleone, provvedimento già confermato dal Tar della Toscana con la sentenza numero 1855 del 2026 dopo il ricorso per l’annullamento dell’atto comunale del 2022. A fare il punto e a chiarire la propria posizione è il proprietario di un appartamento nell’edificio interessato, che si riserva di impugnare la pronuncia dei giudici amministrativi davanti al massimo organo della giustizia amministrativa.

Nel suo intervento, l’uomo descrive il vicolo come una stradina cieca lunga circa venti metri e larga un metro e ottanta, con accesso da piazza Napoleone, pavimentata in calcestruzzo e attraversata da tubazioni esterne, scarichi e cavidotti, senza che nessuno se ne occupi per la pulizia. Secondo il suo racconto, il passaggio è di proprietà comunale e viene utilizzato solo da due realtà: un esercizio commerciale e una piccola unità trasformata in residenza turistica.

Il proprietario sottolinea inoltre che il condominio in cui vive non ha pertinenze sul vicolo e che la sua proprietà presenta soltanto una finestra per ciascuno dei due piani oltre alla piccola finestrina di un bagnetto annesso al corpo principale, in uno stabile dove insistono anche altri appartamenti. Quanto ai dissuasori richiamati nella sentenza con riferimento a un altro proprietario, l’uomo evidenzia che quelli in commercio con aghi metallici su base plastica sono pensati per cornicioni o sottogronda fuori dalla portata delle persone e potrebbero risultare pericolosi per bambini o anziani affacciati alla finestra, aggiungendo che i piccioni, a differenza di altri animali come i pipistrelli, non restano aggrappati alle pareti ma sostano spesso a terra, rendendo difficile stabilire l’origine dello sporco sul selciato.

Nella sua ricostruzione della sentenza del Tar, il proprietario evidenzia che non risulterebbero nidificazioni negli edifici che danno sul vicolo, né un’emergenza sanitaria indicata dal Comune o dalle autorità sanitarie, mentre il provvedimento colpirebbe singoli fabbricati senza estendersi al resto della città. A suo avviso, poiché la fauna selvatica è di proprietà pubblica e il vicolo appartiene al Comune, il regolamento comunale sul contenimento dei piccioni riguarda la chiusura di spazi interni come soffitte, solai e sottotetti esposti alla nidificazione, mentre l’ordinanza finirebbe per addossare al proprietario dell’immobile un onere economico e materiale per il semplice stazionamento saltuario degli animali o per lo sporco a terra, un’interpretazione che ritiene errata e per la quale si riserva di presentare appello al Consiglio di Stato.