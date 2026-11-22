Il tribunale di Lucca ha accolto in parte la causa intentata da una donna residente a Barga contro il venditore da cui, nel giugno 2022, aveva acquistato per 48mila euro un fabbricato con deposito, magazzino, officina e resede in una frazione del comune di Barga, condannando l’uomo a versarle complessivamente 6mila euro oltre interessi, oltre alla metà delle spese legali. La sentenza ha riconosciuto l’inadempimento del venditore rispetto alla garanzia sul diritto di passaggio a piedi e con mezzi sul terreno confinante, respingendo invece le altre richieste legate alle utenze e alle dimensioni del passo.

Al momento della firma del rogito notarile, il venditore aveva garantito per iscritto che l’immobile godeva del passaggio pedonale e carrabile sul terreno confinante per raggiungere la strada pubblica, come già avvenuto in passato, e aveva dichiarato che la fossa biologica interrata sulla resede della casa era destinata esclusivamente all’abitazione e al deposito acquistati. Dopo l’acquisto, però, la donna aveva riscontrato problemi con i vicini confinanti: il passaggio con auto e furgoni verso il deposito e l’officina era ostacolato dalla sosta di vetture sul terreno confinante, mentre i vicini avevano collegato lo scarico delle acque reflue alla fossa biologica sulla sua resede e tenevano bombole del gas appoggiate all’esterno.

Dopo una mediazione senza esito, l’acquirente aveva avviato una causa civile contro i vicini per far valere il diritto di passaggio, ma il contenzioso si era chiuso con un accordo conciliativo nell’ottobre 2024: per ottenere il passaggio su una larghezza di 2,80 metri lineari e sistemare i rapporti di vicinato, accettando anche lo scarico delle acque nella propria fossa biologica e il passaggio di tubazioni o bombole del gas, la donna aveva versato ai confinanti tremila euro di indennizzo e sostenuto varie spese legali, tecniche e di registrazione.

La compratrice si era quindi rivolta al tribunale contro il venditore per farsi restituire i 3mila euro pagati ai vicini, ottenere una riduzione del prezzo d’acquisto di 10mila euro per i presunti pesi e per la larghezza limitata del passaggio, e farsi rimborsare tutte le spese affrontate nella precedente causa contro i confinanti. L’uomo si era opposto sostenendo di essere estraneo all’accordo conciliativo, di non aver causato alcun deprezzamento del bene e che la donna avrebbe dovuto portare avanti fino in fondo la causa con i vicini invece di chiuderla con un accordo.

Nella decisione, il giudice ha stabilito che il venditore aveva effettivamente garantito in contratto l’esistenza di una servitù di passaggio che però, sul piano giuridico, non risultava ancora costituita al momento della vendita, rendendo così necessaria l’azione verso i confinanti. Per questo motivo il tribunale ha ridotto di 3mila euro il prezzo della compravendita, condannando il venditore a restituire tale somma oltre interessi legali, e ha riconosciuto altri 3mila euro a titolo di risarcimento equitativo per la parte delle spese della precedente causa legata alla tutela del passaggio garantito.

Sono state invece respinte le altre richieste: per il giudice la larghezza del passaggio fissata a 2,80 metri non è imputabile al venditore, che aveva garantito il transito secondo l’uso pregresso e non su tutta la superficie del terreno confinante, mentre non è risultata provata una responsabilità del venditore per lo scarico delle acque e per le bombole del gas, non espressamente richiamate con quelle modalità nell’atto di vendita e definite nell’accordo tra vicini.