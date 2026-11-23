La Guardia di finanza di Lucca ha sottoposto a sequestro tre società riconducibili a un noto imprenditore lucchese già finito in passato in altre vicende di bancarotta, al termine di un’indagine su un sistema costruito per accumulare debiti fiscali su alcune realtà lasciate poi al collasso mentre le commesse più redditizie venivano convogliate altrove. Il provvedimento, eseguito dai finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria con il coordinamento della procura e disposto dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lucca, riguarda il gruppo societario ritenuto operativo e punta a tutelare il patrimonio e le ragioni dell’erario, a fronte di debiti fiscali complessivi ricostruiti in 8.496.088,44 euro.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, il meccanismo ruotava attorno a una struttura centrale e a società collegate finite in liquidazione giudiziaria all’interno dello stesso perimetro aziendale: i debiti verso il fisco venivano concentrati su alcune società destinate a esaurirsi, mentre gli incarichi più rilevanti — compresi alcuni rapporti con enti pubblici o società partecipate — venivano indirizzati verso le realtà mantenute attive.

A far emergere il legame con l’imprenditore indagato sarebbe stato anche l’uso dei social e delle attività promozionali sui canali multimediali, attraverso i quali continuava a muoversi utilizzando i profili legati a precedenti aziende già fallite e al centro di procedimenti per bancarotta.