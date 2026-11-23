La struttura è evacuata per precauzione, poi tutti sono potuti rientrare negli alloggi. Le rassicurazioni di Vàgero Viaggi

Paura per alcuni viaggiatori viareggini a Zanzibar per una serie di incendi che ha interessato la zona.

Stanno tutti bene e non hanno riportato feriti i componenti della comitiva in trasferta in Tanzania, rimasti coinvolti nell’evacuazione del proprio resort a causa di un violento incendio divampato nelle vicinanze, nella zona di Nungwi, dove le fiamme hanno interessato diverse strutture ricettive. Dopo il grande spavento, i vacanzieri si sono messi in salvo e in serata hanno potuto fare rientro nella struttura, proseguendo regolarmente il soggiorno.

A rassicurare familiari e amici è stato Alessio Pagni, titolare dell’agenzia Vàgero Viaggi che ha organizzato la vacanza, intervenuto prima con un aggiornamento sulla pagina Facebook dell’agenzia e poi con un video pubblicato successivamente.