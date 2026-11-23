Momenti di apprensione|
Incendi nella zona dei resort a Zanzibar: paura per una comitiva di turisti viareggini
La struttura è evacuata per precauzione, poi tutti sono potuti rientrare negli alloggi. Le rassicurazioni di Vàgero Viaggi
Paura per alcuni viaggiatori viareggini a Zanzibar per una serie di incendi che ha interessato la zona.
Stanno tutti bene e non hanno riportato feriti i componenti della comitiva in trasferta in Tanzania, rimasti coinvolti nell’evacuazione del proprio resort a causa di un violento incendio divampato nelle vicinanze, nella zona di Nungwi, dove le fiamme hanno interessato diverse strutture ricettive. Dopo il grande spavento, i vacanzieri si sono messi in salvo e in serata hanno potuto fare rientro nella struttura, proseguendo regolarmente il soggiorno.
A rassicurare familiari e amici è stato Alessio Pagni, titolare dell’agenzia Vàgero Viaggi che ha organizzato la vacanza, intervenuto prima con un aggiornamento sulla pagina Facebook dell’agenzia e poi con un video pubblicato successivamente.
Nel primo messaggio social legato all’emergenza scoppiata in un villaggio vicino, era stato spiegato che tutto il gruppo stava bene, senza altri problemi se non il forte spavento, in attesa del rientro nella struttura momentaneamente evacuata. Con il video successivo, Pagni ha confermato l’assenza di feriti e chiarito che il viaggio proseguirà come previsto.