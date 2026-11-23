La Corte d’Appello ha concordato con le valutazioni del tribunale: l’80 per cento della colpa di un tamponamento in FiPiLi è del conducente

La Corte d’Appello di Firenze ha respinto sia l’appello principale sia quello incidentale e confermato integralmente la sentenza del tribunale di Lucca relativa a un grave tamponamento avvenuto il 29 marzo 2016 lungo la superstrada FiPiLi, all’altezza del chilometro 52,1 in direzione Firenze.

Il provvedimento lascia ferma la ripartizione delle responsabilità fissata in primo grado — con l’80 per cento della colpa a carico del conducente e il 20 per cento a carico dell’officina meccanica — e condanna il conducente e la società di leasing in solido a rimborsare le spese del secondo grado a officina e assicurazione.

Tutto era iniziato cinque giorni prima dell’incidente, il 24 marzo 2016, quando un uomo — all’epoca socio della società che aveva in leasing una Bmw serie 3 — aveva portato l’auto in officina perché la strumentazione segnalava un guasto. I tecnici avevano riscontrato un malfunzionamento della centralina elettronica legata ai sistemi di frenata assistita e stabilità, ordinando subito il pezzo di ricambio — arrivato il 30 marzo, il giorno dopo l’incidente — e restituendo la vettura con l’intesa di avvisarlo all’arrivo del componente. Il 29 marzo, lungo la FiPiLi, l’uomo aveva tamponato violentemente l’ultima auto in coda nella corsia di sorpasso, lasciando sull’asfalto asciutto una frenata continua di circa 43 metri e spingendo l’altra vettura fino al bypass, mentre la sua Bmw aveva ruotato di novanta gradi prima di fermarsi.

Nel giudizio di primo grado il tribunale di Lucca aveva attribuito l’80 per cento della responsabilità alla guida imprudente e alla velocità non adeguata dell’automobilista, riconoscendo solo il 20 per cento all’officina per non averlo avvisato espressamente dei rischi legati al malfunzionamento dell’impianto di frenata assistita. L’officina era stata così condannata a pagare il 20% dei danni subiti dal conducente — quantificati in 16.636,54 euro tra lesioni, spese mediche e quota di consulenza di parte, oltre accessori — e il 20% dei danni al mezzo in favore della società di leasing per 6.198,18 euro oltre accessori, con la compagnia assicurativa chiamata a tenere indenne l’officina.

Sia il conducente sia la società di leasing avevano impugnato la decisione chiedendo che l’intera colpa venisse attribuita all’officina, contestando l’uso di una bozza peritale in cui si ipotizzava una velocità intorno ai 120 chilometri orari su un tratto con limite a 90, sostenendo che l’automobilista non avesse competenze tecniche per valutare l’assenza della frenata assistita e lamentando il calcolo del risarcimento e la divisione delle spese peritali.

I giudici d’appello hanno però giudicato infondate tutte queste censure. La Corte ha chiarito che l’officina non aveva alcun obbligo né potere di trattenere l’auto in modo forzato, che il guasto era noto e che sapere di non avere l’assistenza elettronica in frenata rientra nelle conoscenze base di chi ha la patente, imponendo maggiore prudenza ed evitando frenate brusche in coda. Quanto alla velocità, i magistrati hanno spiegato che il dato emerso nella consulenza tecnica d’ufficio era comunque utilizzabile e confermato dalle tracce di frenata e dalla violenza dell’impatto, mentre il calcolo del risarcimento — basato sulle tabelle di Milano del 2024 e riportato al valore del momento del sinistro prima di applicare rivalutazione e interessi — ha seguito i criteri ordinari.