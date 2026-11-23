Il provvedimento, adottato ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ha natura cautelare e preventiva e scaturisce da una complessa attività istruttoria condotta dalla polizia a seguito dei numerosi e reiterati episodi che avrebbero compromesso l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate adiacenze del locale.