La decisione|
Rissa partita nel locale fra due gruppi di giovani: il questore chiude per 30 giorni il Maki Maki in Darsena
La decisione ha natura cautelare e scaturisce da una attività istruttoria condotta dalla polizia a seguito dei numerosi e reiterati episodi
Il questore di Lucca ha disposto la sospensione della licenza per intrattenimenti danzanti nei confronti della discoteca della Darsena Maki Maki, per la durata di 30 giorni.
Il provvedimento, adottato ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ha natura cautelare e preventiva e scaturisce da una complessa attività istruttoria condotta dalla polizia a seguito dei numerosi e reiterati episodi che avrebbero compromesso l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate adiacenze del locale.
La misura fa seguito, in particolare, alla rissa verificatisi nella notte dell’11 ottobre, iniziata all’interno della discoteca e proseguita all’esterno, tra un gruppo di giovani locali e un gruppo di cittadini stranieri.
La gravità della situazione e l’elevato numero di persone coinvolte avevano reso necessario il supporto dei carabinieri di Viareggio e della volante del commissariato di Forte dei Marmi. Il locale era già stato destinatario di un analogo decreto di sospensione nel novembre 2023.
La sospensione per 30 giorni della licenza – adottata in via d’urgenza per prevenire il ripetersi di analoghe condotte – risponde all’esigenza di tutelare la sicurezza collettiva, ripristinare la serenità dei cittadini e produrre un concreto effetto dissuasivo rispetto alla frequentazione del locale da parte di soggetti ritenuti socialmente pericolosi.