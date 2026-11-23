Paura nella serata di oggi all’incrocio fra via delle Ville e via Lombarda a Lammari all’altezza della macelleria.

Per una dinamica al vaglio delle forze dell’ordine due auto si sono scontrate all’incrocio. Una delle due vetture, una Dacia Jogger, dopo l’impatto con una Citroen Berlingo si è cappottata ed è rimasta in mezzo alla carreggiata in via delle Ville.