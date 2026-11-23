L'incidente|
Scontro fra due auto all’incrocio, una si ribalta: due feriti
L’incidente in serata a Lammari, fra via Lombarda e via delle Ville: un 37enne in codice giallo al San Luca
Paura nella serata di oggi all’incrocio fra via delle Ville e via Lombarda a Lammari all’altezza della macelleria.
Per una dinamica al vaglio delle forze dell’ordine due auto si sono scontrate all’incrocio. Una delle due vetture, una Dacia Jogger, dopo l’impatto con una Citroen Berlingo si è cappottata ed è rimasta in mezzo alla carreggiata in via delle Ville.
Immediati i soccorsi, con l’arrivo sul posto di auto medica e ambulanza che ha provveduto alle prime cure a due feriti nell’impatto, entrambi i conducenti. Il più grave è colui che guidava la macchina cappottata, un 37enne, trasportato, dopo essere stato liberato dalla vettura, all’ospedale San Luca di Lucca in codice giallo.
Della viabilità e dei rilievi si sono occupati i carabinieri.