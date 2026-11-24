Cronaca|
Alla guida di un monopattino modificato in stato di ebrezza: mezzo confiscato e più di 5mila euro di multa
L’assessore Bartolomei: “Bisogna prendere molto sul serio la pericolosità di questi mezzi quando non rispettano le norme di omologazione”
Nella serata di sabato 21 novembre una pattuglia del Nucleo viabilità e pronto intervento della Polizia Locale di Lucca ha fermato un uomo alla guida di un monopattino elettrico che mostrava evidenti difformità rispetto alla normativa. Il veicolo leggero presentava un sellino di altezza superiore a 54 centimetri da tera, e conducente guidava seduto, una modifica che determina l’equiparazione del monopattino a un ciclomotore, privo però di omologazione, facendo sorgere nei confronti del suo conducente gli obblighi relativi all’assicurazione Rc, il casco protettivo omologato, la targa con relativo certificato di circolazione e soprattutto la patente di guida necessaria per condurre un ciclomotore.
Le alterazioni accertate hanno fatto scattare per il cittadino di nazionalità marocchina sanzioni per il suo conducente per un valore superiore a 5mila euro con il mezzo sottoposto a confisca amministrativa. Inoltre, durante il controllo la pattuglia accertava che il conducente aveva sintomi derivanti dall’assunzione di sostanze alcoliche. Sottoposto alla prova dell’etilometro presentava un tasso alcolemico superiore allo 0,8 g/l. Pertanto, il conducente del mezzo veniva altresì denunciato per aver condotto un veicolo in stato di ebbrezza.
“Bisogna prendere molto sul serio la pericolosità di questi mezzi quando non rispettano le norme di omologazione ma soprattutto le regole del codice della strada con la possibilità di causare incidenti anche molto gravi – afferma l’assessore alla sicurezza, Salvadore Bartolomei – ringrazio la Polizia Locale per questi controlli che saranno intensificati proprio perché contribuiscono alla prevenzione a alla sicurezza di tutti i cittadini”.