Nella serata di sabato 21 novembre una pattuglia del Nucleo viabilità e pronto intervento della Polizia Locale di Lucca ha fermato un uomo alla guida di un monopattino elettrico che mostrava evidenti difformità rispetto alla normativa. Il veicolo leggero presentava un sellino di altezza superiore a 54 centimetri da tera, e conducente guidava seduto, una modifica che determina l’equiparazione del monopattino a un ciclomotore, privo però di omologazione, facendo sorgere nei confronti del suo conducente gli obblighi relativi all’assicurazione Rc, il casco protettivo omologato, la targa con relativo certificato di circolazione e soprattutto la patente di guida necessaria per condurre un ciclomotore.